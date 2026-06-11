Dünya Kupası'nda beklenen an! Futbolun kalbi bu akşam atmaya başlıyor - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda beklenen an! Futbolun kalbi bu akşam atmaya başlıyor

11.06.2026 11:08
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Dünyanın en büyük futbol şöleni bu akşam başlıyor. 2026 Dünya Kupası'nda ilk düdük Meksika ile Güney Afrika arasında çalacak. Tarihin en büyük Dünya Kupası organizasyonu olarak kayıtlara geçecek turnuva, milyonlarca futbolseveri bir ay boyunca ekran başına kilitleyecek.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası, bugün Mexico City Stadı'nda başlayacak ve 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü, 82 bin 500 kişilik New York New Jersey Stadı'ndaki final maçıyla sona erecek.

104 MAÇ OYNANACAK

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda 16 farklı statta, 4 farklı saat diliminde, toplam 104 maç oynanacak. Karşılaşmaların 78'ine ABD ev sahipliği yapacak.

11 MİLYAR DOLARLIK GELİR BEKLENİYOR

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 7 milyar dolar gelir elde eden FIFA, bu rakamın 2026'da 11 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Katılımcı sayısının artmasıyla Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

MEXICO CITY STADI TARİHE GEÇECEK

Meksika'nın başkentiyle aynı adı taşıyan 83 bin kişi kapasiteli Mexico City Stadı, Dünya Kupası tarihinde 3 kez açılış maçına ev sahipliği yapan ilk stat olarak tarihe geçecek.

Mexico City Stadı'nda daha önce 1970 Dünya Kupası'nın açılışında Meksika-Sovyetler Birliği (0-0), 1986 Dünya Kupası'nın açılışında ise İtalya-Bulgaristan (1-1) maçları oynanmıştı.

Futbol tarihinin efsanelerinden Brezilyalı Pele'nin 1970'te kupayı kaldırdığı, Arjantinli Maradona'nın 1986'da "yüzyılın golü"nü attığı Mexico City Stadı, 2026 Dünya Kupası'nın açılışında TSİ 22.00'de Meksika- Güney Afrika maçına ev sahipliği yapacak.

EN BÜYÜĞÜ DALLAS'TA, EN KÜÇÜĞÜ TORONTO'DA

Turnuvada 104 maç, ABD, Meksika ve Kanada'da yer alan toplam 16 statta oynanacak. 16 stat arasında en büyüğü 94 bin kişiyle Dallas Stadı olurken en az kapasiteye sahip stat ise 45 bin kişiyle Toronto'da yer alıyor.

Ev sahibi ülkelerin turnuvada kullanılacak statları ve kapasiteleri şöyle:

ABD:

  • Dallas Stadı, Texas, 94.000
  • New York New Jersey Stadı, New Jersey, 82.500
  • Atlanta Stadı, Atlanta - Georgia, 75.000
  • Kansas City Stadı, Kansas City - Missouri, 73.000
  • Houston Stadı, Houston - Texas, 72.000
  • San Francisco Bay Area Stadı, Santa Clara- Kalifornia, 71.000
  • Los Angeles Stadı, Inglewood - Kalifornia, 70.000
  • Philadelphia Stadı, Philadelphia - Pennsylvania, 69.000
  • Seattle Stadı, Seattle - Washington, 69.000
  • Boston Stadı, Foxborough - Massachusetts, 65.000
  • Miami Stadı, Miami Gardens - Florida, 65.000

Kanada:

  • Toronto Stadı, Toronto, 45.000
  • BC Place Vancouver, Vancouver, 54.000
  • Meksika:
  • Mexico City Stadı, Mexico City, 83.000
  • Monterrey Stadı, Guadalupe, 53.500
  • Guadalajara Stadı, Zapopan, 48.000

Grup aşaması fikstürü

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında oynanacak 72 maçın TSİ programı şöyle:

11 Haziran Perşembe:

  • A Grubu: Meksika - Güney Afrika, Mexico City Stadı, 22.00

12 Haziran Cuma:

  • A Grubu: Güney Kore - Çekya, Guadalajara Stadı, 05.00

B Grubu: Kanada - Bosna-Hersek, Toronto Stadı, 22.00

13 Haziran Cumartesi:

  • D Grubu: ABD - Paraguay, Los Angeles Stadı, 04.00
  • B Grubu: Katar - İsviçre, San Francisco Bay Area Stadı, 22.00

14 Haziran Pazar:

  • C Grubu: Brezilya - Fas, New York New Jersey Stadı, 01.00
  • Haiti - İskoçya, Boston Stadı, 04.00

D Grubu: Avustralya - Türkiye, BC Place Vancouver Stadı, 07.00

  • E Grubu: Almanya - Curaçao, Houston Stadı, 20.00
  • F Grubu: Hollanda - Japonya, Dallas Stadı, 23.00

15 Haziran Pazartesi:

  • E Grubu: Fildişi Sahili - Ekvador, Philadelphia Stadı, 02.00
  • F Grubu: İsveç - Tunus, Monterrey Stadı, 05.00
  • H Grubu: İspanya - Yeşil Burun Adaları, Atlanta Stadı, 19.00
  • G Grubu: Belçika - Mısır, Seattle Stadı, 22.00

16 Haziran Salı:

  • H Grubu: Suudi Arabistan - Uruguay, Miami Stadı, 01.00
  • G Grubu: İran - Yeni Zelanda, Los Angeles Stadı, 04.00
  • I Grubu: Fransa - Senegal, New York New Jersey Stadı, 22.00

17 Haziran Çarşamba:

  • I Grubu: Irak - Norveç, Boston Stadı, 01.00
  • J Grubu: Arjantin - Cezayir, Kansas City Stadı, 04.00
  • Avusturya - Ürdün, San Francisco Bay Area Stadı, 07.00
  • K Grubu: Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston Stadı, 20.00
  • L Grubu: İngiltere - Hırvatistan, Dallas Stadı, 23.00

18 Haziran Perşembe:

  • L Grubu: Gana - Panama, Toronto Stadı, 02.00
  • K Grubu: Özbekistan - Kolombiya, Mexico City Stadı, 05.00
  • A Grubu: Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, 19.00
  • B Grubu: İsviçre - Bosna-Hersek, Los Angeles Stadı, 22.00

19 Haziran Cuma:

  • B Grubu: Kanada - Katar, BC Place Vancouver, 01.00
  • A Grubu: Meksika - Güney Kore, Guadalajara Stadı, 04.00
  • D Grubu: ABD - Avustralya, Seattle Stadı, 22.00

20 Haziran Cumartesi:

  • C Grubu: İskoçya - Fas, Boston Stadı, 01.00
  • Brezilya - Haiti, Philadelphia Stadı, 03.30
  • D Grubu: Türkiye - Paraguay, San Francisco Bay Area Stadı, 06.00
  • F Grubu: Hollanda - İsveç, Houston Stadı, 20.00
  • E Grubu: Almanya - Fildişi Sahili, Toronto Stadı, 23.00

21 Haziran Pazar:

  • E Grubu: Ekvador - Curaçao, Kansas City Stadı, 03.00
  • F Grubu: Tunus - Japonya, Monterrey Stadı, 07.00
  • H Grubu: İspanya - Suudi Arabistan, Atlanta Stadı, 19.00
  • G Grubu: Belçika - İran, Los Angeles Stadı, 22.00

22 Haziran Pazartesi:

  • H Grubu: Uruguay - Yeşil Burun Adaları, Miami Stadı, 01.00
  • G Grubu: Yeni Zelanda - Mısır, BC Place Vancouver Stadı, 04.00
  • J Grubu: Arjantin - Avusturya, Dallas Stadı, 20.00

23 Haziran Salı:

  • I Grubu: Fransa - Irak, Philadelphia Stadı, 00.00
  • Norveç - Senegal, New York New Jersey Stadı, 03.00
  • J Grubu: Ürdün - Cezayir, San Francisco Bay Area Stadı, 06.00
  • K Grubu: Portekiz - Özbekistan, Houston Stadı, 20.00
  • L Grubu: İngiltere - Gana, Boston Stadı, 23.00

24 Haziran Çarşamba:

  • L Grubu: Panama - Hırvatistan, Toronto Stadı, 02.00
  • K Grubu: Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Guadalajara Stadı, 05.00
  • B Grubu: İsviçre - Kanada, BC Place Vancouver Stadı, 22.00
  • Bosna-Hersek - Katar, Seattle Stadı, 22.00

25 Haziran Perşembe:

  • C Grubu: İskoçya - Brezilya, Miami Stadı, 01.00
  • Fas - Haiti, Atlanta Stadı, 01.00
  • A Grubu: Çekya - Meksika, Mexico City Stadı, 04.00
  • Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore, Monterrey Stadı, 04.00
  • E Grubu: Curaçao - Fildişi Sahili, Philadelphia Stadı, 23.00
  • Ekvador - Almanya, New York New Jersey Stadı, 23.00

26 Haziran Cuma:

  • F Grubu: Japonya - İsveç, Dallas Stadı, 02.00
  • Tunus - Hollanda, Kansas City Stadı, 02.00
  • D Grubu: Türkiye - ABD, Los Angeles Stadı, 05.00
  • Paraguay - Avustralya, San Francisco Bay Area Stadı, 05.00
  • I Grubu: Norveç - Fransa, Boston Stadı, 22.00
  • Senegal - Irak, Toronto Stadı, 22.00

27 Haziran Cumartesi:

  • H Grubu: Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan, Houston Stadı, 03.00
  • Uruguay - İspanya, Guadalajara Stadı, 03.00
  • G Grubu: Mısır - İran, Seattle Stadı, 06.00
  • Yeni Zelanda - Belçika, BC Place Vancouver Stadı, 06.00

28 Haziran Pazar:

  • L Grubu: Panama - İngiltere, New York New Jersey Stadı, 00.00
  • Hırvatistan - Gana, Philadelphia Stadı, 00.00
  • K Grubu: Kolombiya - Portekiz, Miami Stadı, 02.30
  • Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan, Atlanta Stadı, 02.30
  • J Grubu: Cezayir - Avusturya, Kansas City Stadı, 05.00
  • Ürdün - Arjantin, Dallas Stadı, 05.00

Eleme Turları

Turnuvada son 32 turundan itibaren final maçına kadar oluşan TSİ program ise şöyle:

Son 32 turu

28 Haziran Pazar:

  • Maç 73: A Grubu ikincisi - B Grubu ikincisi, Los Angeles Stadı, 22.00

29 Haziran Pazartesi:

  • Maç 76: C Grubu lideri - F Grubu ikincisi, Houston Stadı, 20.00
  • Maç 74: E Grubu lideri - A/B/C/D/F Grubu üçüncüsü, Boston Stadı, 23.30

30 Haziran Salı:

  • Maç 75: F Grubu lideri - C Grubu ikincisi, Monterrey Stadı, 04.00
  • Maç 78: E Grubu ikincisi - I Grubu ikincisi, Dallas Stadı, 20.00

1 Temmuz Çarşamba:

  • Maç 77: I Grubu lideri - C/D/F/G/H Grubu üçüncüsü, New York New Jersey Stadyumu, 00.00
  • Maç 79: A Grubu lideri - C/E/F/H/I Grubu üçüncüsü, Mexico City Stadı, 04.00
  • Maç 80: L Grubu lideri - E/H/I/J/K Grubu üçüncüsü, Atlanta Stadı, 19.00
  • Maç 82: G Grubu lideri - A/E/H/I/J Grubu üçüncüsü, Seattle Stadı, 23.00

2 Temmuz Perşembe:

  • Maç 81: D Grubu lideri - B/E/F/I/J Grubu üçüncüsü, San Francisco Bay Area Stadı, 03.00
  • Maç 84: H Grubu lideri - J Grubu ikincisi, Los Angeles Stadı, 22.00

3 Temmuz Cuma:

  • Maç 83: K Grubu ikincisi - L Grubu ikincisi, Toronto Stadı, 02.00
  • Maç 85: B Grubu lideri - E/F/G/I/J Grubu üçüncüsü, BC Place Vancouver Stadı, 06.00
  • Maç 88: D Grubu ikincisi - G Grubu ikincisi, Dallas Stadı, 21.00

4 Temmuz Cumartesi:

  • Maç 86: J Grubu lideri - H Grubu ikincisi, Miami Stadı, 01.00
  • Maç 87: K Grubu lideri - D/E/I/J/L Grubu üçüncüsü, Kansas City Stadı, 04.30

Son 16 Turu

4 Temmuz Cumartesi:

  • Maç 90: Maç 73 Galibi - Maç 75 Galibi, Houston Stadı, 20.00

5 Temmuz Pazar:

  • Maç 89: Maç 74 Galibi - Maç 77 Galibi, Philadelphia Stadı, 00.00
  • Maç 91: Maç 76 Galibi - Maç 78 Galibi, New York New Jersey Stadı, 23.00

6 Temmuz Pazartesi:

  • Maç 92: Maç 79 Galibi - Maç 80 Galibi, Mexico City Stadı, 03.00
  • Maç 93: Maç 83 Galibi - Maç 84 Galibi, Dallas Stadı, 22.00

7 Temmuz Salı:

  • Maç 94: Maç 81 Galibi - Maç 82 Galibi, Seattle Stadı, 03.00
  • Maç 95: Maç 86 Galibi - Maç 88 Galibi, Atlanta Stadı, 19.00
  • Maç 96: Maç 85 Galibi - Maç 87 Galibi, BC Place Vancouver Stadı, 23.00

Çeyrek Final

9 Temmuz Perşembe:

  • Maç 97: Maç 89 Galibi - Maç 90 Galibi, Boston Stadı, 23.00

10 Temmuz Cuma:

  • Maç 98: Maç 93 Galibi - Maç 94 Galibi, Los Angeles Stadı, 22.00

12 Temmuz Pazar:

  • Maç 99: Maç 91 Galibi - Maç 92 Galibi, Miami Stadı, 00.00
  • Maç 100: Maç 95 Galibi - Maç 96 Galibi, Kansas City Stadı, 04.00

Yarı Final

14 Temmuz Salı:

  • Maç 101: Maç 97 Galibi - Maç 98 Galibi, Dallas Stadı, 22.00

15 Temmuz Çarşamba:

  • Maç 102: Maç 99 Galibi - Maç 100 Galibi, Atlanta Stadı, 22.00

Üçüncülük Maçı (Bronz Final)

19 Temmuz Pazar:

  • Maç 103: Maç 101 Mağlubu - Maç 102 Mağlubu, Miami Stadı, 00.00

2026 FIFA Dünya Kupası Finali

19 Temmuz Pazar:

  • Maç 104: Maç 101 Galibi - Maç 102 Galibi, New York New Jersey Stadı, 22.00

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Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda beklenen an! Futbolun kalbi bu akşam atmaya başlıyor - Son Dakika

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