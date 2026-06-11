Öldükten 3 gün sonra cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Öldükten 3 gün sonra cansız bedeni bulundu

11.06.2026 11:07
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yalnız yaşayan 58 yaşındaki Kadir Başer, evinin bahçesinde ölü bulundu. İlk incelemelere göre şahsın yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Afyonkarahisar'da yalnız yaşayan 58 yaşındaki şahıs evinin bahçesinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemeye göre şahsın olaydan yaklaşık 3 gün önce ölmüş olabileceği değerlendiriliyor.

Olay, Çay ilçesine bağlı Pazarağaç beldesinde meydana geldi. Pazarağaç beldesindeki evinde tek başına yaşayan Kadir Başer'i (58) bahçede hareketsiz şekilde yerde yatar herhalde gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Başer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Başer'in bir süredir rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Başer'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk incelemeye göre Başer'in olaydan yaklaşık 3 gün önce ölmüş olabileceği değerlendiriliyor.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Öldükten 3 gün sonra cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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