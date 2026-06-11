İran\'dan tehditlere sert yanıt

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yöneten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, ülkenin güvenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü tehdide kararlılıkla karşılık vereceklerini açıkladı.

Fars Haber Ajansı'nın yayımladığı yazılı açıklamada Abdullahi, Haziran 2025'te İran ile İsrail arasında yaşanan ve 12 gün süren savaşta görev alan silahlı kuvvetler personelinin fedakârlıklarını övdü.

İsrail'in saldırılarıyla başlayan çatışmalarda İran ordusunun ve güvenlik güçlerinin önemli bir mücadele verdiğini belirten Abdullahi, ülkenin savunma kapasitesinin her türlü tehdide karşı hazır olduğunu ifade etti.

"HER TÜRLÜ TEHDİDE KESİN ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLECEKTİR"

ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına da değinen Abdullahi, silahlı kuvvetlerin tam hazırlık halinde olduğunu vurguladı.

Abdullahi açıklamasında, "Silahlı Kuvvetler, tam hazırlık, yüksek teyakkuz ve güçlü istihbarat kapasitesiyle, ülkenin güvenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü tehdide etkili, acı verici ve pişmanlık doğuracak operasyonlarla kesin şekilde karşılık verecektir" ifadelerini kullandı.

İranlı komutan ayrıca yaklaşık 100 gündür düzenlenen destek gösterilerine katılan vatandaşlara teşekkür ederek, halkın dayanışmasının ülke için önemli bir güç kaynağı olduğunu belirtti.

ABD SALDIRILARINDA TAHRAN'DA 3 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan Tahran Acil Servis Başkanı Muhammed İsmail Tevekküli, ABD'nin son saldırılarında başkent Tahran'da 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

Tevekküli, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ayrıntı paylaşmazken, saldırıların ardından bölgede gerekli müdahalelerin yapıldığını bildirdi.

12 GÜN SÜREN İRAN-İSRAİL SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran 2025'te İran'ın farklı kentlerinde bulunan nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst düzey komuta kademesini hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı, bazı üst düzey askeri yetkililer ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'e açık destek veren ABD ise 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki üç nükleer tesisine saldırı gerçekleştirmişti. Bölgedeki gerilim, karşılıklı açıklamalar ve askeri hareketlilikle yakından takip edilmeye devam ediyor.