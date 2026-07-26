Putin'den Deniz Kuvvetleri'ne Talimat - Son Dakika
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Putin'den Deniz Kuvvetleri'ne Talimat

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Putin, Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verme emri verdi ve donanmayı geliştireceklerini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Deniz Kuvvetleri'ne Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık vermeyi emrederek, "Bu yöndeki çalışmaların etkin olacağını umuyorum." dedi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Putin, Rus Donanması Günü vesilesiyle Rusya'nın St. Petersburg kentinde askeri yetkililerle bir araya geldi.

Görüşmede, Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Moiseyev ve filo komutanları, Putin'e operasyonel durum ve yerine getirilen görevler hakkında bilgi verdi.

Putin, burada yaptığı konuşmada, Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık vermeyi emrederek, "Kötü niyetli şahıslar, ticari filo dahil filomuzu etkileme yönünde girişimlerde bulunuyor. Bu tür durumlarda, korsanlıkla uluslararası deniz hukuku çerçevesinde, ancak kararlı şekilde mücadele edilmesi gerekiyor. Bu yöndeki çalışmaların etkin olacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Kaliningrad bölgesine yönelik tehditlere karşılık vereceklerini vurgulayan Putin, "Kaliningrad bölgesinin güvenliği, Rusya'nın sahip olduğu tüm imkanlarla sağlanacak." dedi.

"Rus donanmasını geliştirmeye devam edeceğiz"

Rusya Deniz Kuvvetlerine bağlı birliklerin Ukrayna'daki çatışmalarda yer aldığına dikkati çeken Putin, "Deniz piyade askerleri, her zaman ilerliyor ve bu yıl (Ukrayna'da) 20'den fazla yerleşim yerini kurtardı." diye konuştu.

Vladimir Putin, Rus donanmasını geliştirmeye ve gemileri modern silahlarla donatmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Donanmamız, nükleer üçlemede büyük öneme sahip." değerlendirmesini yaptı.

"Ukrayna, batı kısmındaki toprakları kaybedecek"

Batı kısmındaki toprakların Ukrayna'ya eski Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin tarafından hediye edildiğini kaydeden Putin, "Ukrayna'nın er ya da geç bu toprakları kaybedeceğinden eminim. Bunlar, Polonya, Macaristan ve Romanya'ya ait idi. Her şey, bugün yarın veya birkaç yıl sonra tarihsel olarak yerli yerine gelecek." ifadelerini kullandı.

Başkan Putin, "Rusya'nın daha önce Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün tek garantörü olduğunu, ancak Kiev'in Rusya'yı düşman bilmeyi seçtiğini" söyledi.

Ukrayna'daki savaşta zafer elde etmek için elinden geleni yapacaklarını dile getiren Putin, "özel askeri operasyonun" er ya da geç sona ereceğini belirtti.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin'den Deniz Kuvvetleri'ne Talimat - Son Dakika

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