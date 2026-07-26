Batman'da mezarlıkta silahlı saldırı: Baba, oğlu ve yeğeni öldü - Son Dakika
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Batman'da mezarlıkta silahlı saldırı: Baba, oğlu ve yeğeni öldü

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Batman'da Asri Mezarlık'ta düzenlenen silahlı saldırıda baba, oğlu ve yeğeni öldürüldü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yakınları sinir krizi geçirdi. Kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Batman'da mezarlıkta silahlı saldırıya uğrayan baba, oğlu ve yeğeni hayatını kaybetti, 1’i ağır 2 kişi de yaralandı

HUSUMETLİLERİ KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, akşam saatlerinde merkez Güneykent Mahallesi’ndeki Batman Asri Mezarlığı’nda meydana geldi. İddiaya göre, mezarlık ziyareti için bulunan aileye, aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan şüpheliler tarafından tabancalarla ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Mehmet Direk, Ercan Direk ve Bekir Direk’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Saldırıda yaralanan ve yakınlarının kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye götürdüğü A.G. (50) ile M.E.’nin (22) tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yaralılardan A.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

YAKINLARI AĞITLAR YAKTI

Olay yerine gelen şahısların yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı. Hayatını kaybeden baba, oğul ve yeğeninin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Olayla ilgili incelemeler sürerken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. 

Batman'da mezarlıkta silahlı saldırı: Baba, oğlu ve yeğeni öldü
Batman'da mezarlıkta silahlı saldırı: Baba, oğlu ve yeğeni öldü
Batman'da mezarlıkta silahlı saldırı: Baba, oğlu ve yeğeni öldü
Batman'da mezarlıkta silahlı saldırı: Baba, oğlu ve yeğeni öldü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Batman'da mezarlıkta silahlı saldırı: Baba, oğlu ve yeğeni öldü - Son Dakika

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