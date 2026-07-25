Trump'tan İran'a Saldırı Talimatı Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan İran'a Saldırı Talimatı Yok

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'a yönelik yeni saldırı düzenlenmemesi talimatı verdi, Umman heyeti Tahran'da.

ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İran'a yeni saldırı düzenlenmemesi yönünde talimat verdiğini öne sürdü. Söz konusu talimatın Umman'dan bir heyetin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik mekanizmaları görüşmek üzere başkent Tahran'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından geldiği belirtildi.

ABD ordusunun İran'a yönelik yaklaşık iki haftadır sürdürdüğü saldırıların ardından dün akşam yeni bir operasyon gerçekleştirmemesi dikkat çekti. ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İran'a yönelik yeni saldırı düzenlenmemesi talimatını verdiğini öne sürdü. Adı açıklanmayan iki ABD'li kaynağa dayandırılan haberde, Trump'ın son 13 gün boyunca her gün ordudan gelen saldırı planlarını onayladığı ve operasyonların onaydan birkaç saat sonra gerçekleştirildiği belirtildi. Dün ise benzer bir saldırı planının Trump'ın onayına sunulduğu ancak ABD Başkanı'nın plana onay vermek yerine saldırı düzenlenmemesi yönünde talimat verdiği iddia edildi. Haberde, ABD ordusunun İran'a yönelik geniş çaplı operasyonlara dönüş için hazırlıklarını sürdürdüğü belirtilirken, Trump'ın henüz bu yönde bir emir vermediğinin altı çizildi. Trump'ın talimatının yalnızca bir gün için mi geçerli olduğu ve saldırıların devam edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Umman heyeti Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmeler için Tahran'da

Trump'ın İran'a yönelik saldırı düzenlenmemesi yönündeki talimatının Umman'dan bir heyetin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik yeni bir mekanizma oluşturulması amacıyla dün İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği resmi ziyaretten birkaç saat sonra geldiği belirtildi. Bölgedeki yerel kaynaklar, Umman ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandığını ve Tahran ile Maskat yönetimleri arasında bu hafta sonu bir anlaşmaya varılabileceğini iddia etti. Axios ise söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Trump'ın önerilen düzenlemeyi kabul etmesi gerektiğini yazdı.

Beyaz Saray, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: İHA

Donald Trump, Güvenlik, Politika, Tahran, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'tan İran'a Saldırı Talimatı Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
M çiçeği virüsü Madagaskar’da 3 binden fazla kişiye bulaştı M çiçeği virüsü Madagaskar'da 3 binden fazla kişiye bulaştı
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Başsavcı Kerim Han’ı görevden aldı Uluslararası Ceza Mahkemesi, Başsavcı Kerim Han'ı görevden aldı
Dışişleri’nden İsrailli yerleşimci terörüne sert tepki: Soykırım politikasının sonucu Dışişleri'nden İsrailli yerleşimci terörüne sert tepki: Soykırım politikasının sonucu
İspanya’da orman yangını alarmı: Yaklaşık 25 bin kişi tahliye edildi İspanya’da orman yangını alarmı: Yaklaşık 25 bin kişi tahliye edildi
Şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi, 10 kişi yaralandı Şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi, 10 kişi yaralandı
91 vekille ana muhalefet olan Yeni Parti’ye 10 milletvekilinin daha katılacağı iddia edildi 91 vekille ana muhalefet olan Yeni Parti'ye 10 milletvekilinin daha katılacağı iddia edildi

21:38
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in ifadeleri ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel’in ifadeleri ortaya çıktı
19:51
Avrupa alevlere teslim olurken tatilcilerin umursamazlığı kameralara yansıdı
Avrupa alevlere teslim olurken tatilcilerin umursamazlığı kameralara yansıdı
19:14
Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim
Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim
18:45
Rusya’dan piyasaları altüst edecek karar: Yıl sonuna kadar hiçbir ülkeye satılmayacak
Rusya'dan piyasaları altüst edecek karar: Yıl sonuna kadar hiçbir ülkeye satılmayacak
18:25
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
18:23
Tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrılan hasta kurtarılamadı
Tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrılan hasta kurtarılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 21:56:28. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan İran'a Saldırı Talimatı Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.