Şampiyonluk sonrası Sibel Arna'dan sitem dolu paylaşım: Tek bir korna sesi bile yok
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Ünlü sunucu Sibel Arna, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Filenin Sultanları'nın başarısının kutlanmamasına tepki gösterdi. A Milli Takım'a olan gösterilen ilgiye gönderme yapan Arna, ''Türkiye şampiyon oldu, bizim kızlar kazandı. Ama şu anda tek bir korna sesi duyamıyorum ben. Neden? Erkekler şampiyon olsaydı burası yıkılıp inlerdi'' dedi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi finalinde Brezilya’yı 3-1 mağlup ederek dev bir başarıya imza attı ve şampiyonluk kupasını kaldırdı.
SİBEL ARNA'DAN DİKKAT ÇEKEN TEPKİ
Bütün ülkeyi gururlandıran bu tarihi zaferin ardından ünlü sunucu Sibel Arna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
''BASIN KORNAYA, KIZLAR ŞAMPİYON OLDU''
Sokaklardaki sessizliğe ve ilgisizliğe tepki gösteren Arna, "Türkiye şampiyon oldu, bizim kızlar kazandı ama tek bir korna sesi bile duyamıyorum. Erkekler şampiyon olsaydı burası yıkılırdı," sözleriyle sitem etti. Yoldan geçen araçlara "Kornaya basın!" diyerek seslenen ünlü sunucu, Filenin Sultanları’nın hak ettiği coşkuyla kutlanması gerektiğini vurguladı.
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