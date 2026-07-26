Şarkısı İran savaşının fon müziği yapılan Katy Perry'den Beyaz Saray'a ateş püskürdü - Son Dakika
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Şarkısı İran savaşının fon müziği yapılan Katy Perry'den Beyaz Saray'a ateş püskürdü

Şarkısı İran savaşının fon müziği yapılan Katy Perry\'den Beyaz Saray\'a ateş püskürdü
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ABD yönetiminin İran'a yönelik askeri saldırı görüntülerini paylaşırken Katy Perry'nin "Firework" şarkısını kullanması tartışma yarattı. Dünyaca ünlü şarkıcı, şarkısının savaş görüntülerine eşlik etmesine sert tepki göstererek, "Buna izin vermedim, bana sorulmadı ve bunu kesinlikle tasvip etmiyorum" dedi.

ABD'li şarkıcı Katy Perry, Beyaz Saray'ın resmi TikTok hesabında İran'a yönelik askeri saldırı görüntülerinde 2010 yılında yayımladığı "Firework" adlı şarkısının kullanılmasına sert tepki gösterdi. Perry, şarkının kullanımına izin vermediğini belirterek, bunun eserinin taşıdığı anlamın tamamen çarpıtılması olduğunu söyledi.

"DERİNDEN DEHŞETE DÜŞTÜM VE ÖFKELİYİM"

Katy Perry, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın TikTok hesabında askeri saldırı görüntülerine fon müziği olarak "Firework" şarkısının eklenmesini "dehşet verici" olarak nitelendirdi.

Ünlü şarkıcı paylaşımında, "Askeri saldırıların video görüntüleri için Beyaz Saray TikTok hesabında 'Firework' şarkısının kullanıldığını görmekten derinden dehşete düştüm ve öfkeliyim. Bunu onaylamadım, bana sorulmadı ve kesinlikle bunu tasvip etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Şarkısı İran savaşının fon müziği yapılan Katy Perry'den Beyaz Saray'a ateş püskürdü

"BU ŞARKIYI UMUT İÇİN YAZDIM"

Perry, "Firework" şarkısını insanların en zor dönemlerinde onlara umut vermek amacıyla kaleme aldığını vurgulayarak, savaş görüntüleriyle birlikte kullanılmasının şarkının mesajını tamamen tersine çevirdiğini söyledi.

Ünlü şarkıcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu şarkıyı, en karanlık kişisel anlarından geçen insanlar için umut, iyileşme ve içsel güç marşı olarak yazdım. Özgüven ve yüceltme mesajının, yıkım ve şiddeti seslendirmek için silah olarak kullanılması, şarkımın temsil ettiği her şeye tam bir ihlaldir."

Katy Perry, açıklamasının sonunda müziğinin amacının insanları birleştirmek olduğunu belirterek savaşın veya şiddetin yüceltilmesi için kullanılmasına karşı olduğunu dile getirdi.

"Müziğim insanları bir araya getirmek içindir, savaşı kutlamak için değil." diyen Perry, paylaşımıyla kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Şarkısı İran savaşının fon müziği yapılan Katy Perry'den Beyaz Saray'a ateş püskürdü

VİDEODA "İRAN UYARILDI" MESAJI YER ALDI 

Tepkiye konu olan video, Beyaz Saray'ın resmi TikTok hesabında paylaşıldı. Görüntülerde ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarından kesitlere yer verilirken, arka planda Katy Perry'nin "Firework" şarkısı çalıyor ve paylaşımda "Iran has been warned" (İran uyarıldı) ifadeleri kullanılıyordu. Patlama görüntülerinin, şarkının "Boom, boom, boom" sözleriyle eş zamanlı verilmesi de tartışma yarattı.

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Son Dakika Katy Perry Şarkısı İran savaşının fon müziği yapılan Katy Perry'den Beyaz Saray'a ateş püskürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarkısı İran savaşının fon müziği yapılan Katy Perry'den Beyaz Saray'a ateş püskürdü - Son Dakika
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