Berlin "Onur Yürüyüşü"nde araç kalabalığa daldı: 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Almanya'nın başkenti Berlin'de Christopher Street Day (CSD) Onur Yürüyüşü'nün gerçekleştiği alanın yakınlarında bir araç kalabalığın arasına daldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Kaçan sürücü polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, kentin merkezindeki Tiergarten bölgesinde meydana geldi. Yürüyüşün yapıldığı güzergaha yakın bir noktada bir aracın hızla kalabalığın arasına girmesi sonucu büyük panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

BÖLGE KORDON ALTINA ALINDI

Berlin polisi, olayın ardından Tiergarten bölgesini tamamen güvenlik kordonuna alarak vatandaşlara olay yerinden uzak durmaları yönünde uyarılarda bulundu. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde kurulan sahra noktalarında yaptı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın hemen ardından araçla kaçmaya çalışan sürücü, polis ekiplerinin yürüttüğü geniş çaplı operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Berlin Emniyeti, olayın terör bağlantılı bir saldırı mı yoksa kaza mı olduğu yönündeki incelemelerini sürdürüyor.