CHP’de Özgür Özel’den boşalan Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak seçildi - Son Dakika
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CHP’de Özgür Özel’den boşalan Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak seçildi

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CHP'de Özgür Özel'in ayrılığı sonrası boşalan Grup Başkanlığı koltuğunun yeni sahibi belli oldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından yapılan seçimde Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, rakibi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un yarıştan çekilmesiyle birlikte CHP'nin yeni Grup Başkanı oldu.

CHP'de Özgür Özel'in partiden ayrılarak Yeni Parti’yi kurmasının ardından boşalan Grup Başkanlığı görevi için milletvekilleri sandık başına gitti.

İKİ ADAY YARIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından yapılan seçimde Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ile Elazığ Milletvekili Gürsel Erol yarıştı.

1. turda Erol 19, Öztrak 18 oy aldı. 2. turda ise Öztrak 21, Erol da 17 oy aldı. 2. turun ardından Gürsel Erol’un yarıştan çekilmesiyle birlikte Faik Öztrak, yeni CHP Grup Başkanı oldu.

6 DÖNEM MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTI

6 dönem milletvekilliği yapan ve Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Öztrak, bir önceki dönemde de CHP’de Parti Sözcülüğü görevini yürütüyordu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, Gürsel Erol, Faik Öztrak, Özgür Özel, Tekirdağ, Politika, Siyaset, Elazığ, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika CHP CHP’de Özgür Özel’den boşalan Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    gulmekden karnim agridi. bu ne aga 4 2 Yanıtla
  • Aslan Aslan :
    nerde trak orda bırak 5 0 Yanıtla
  • Sabri İnce Sabri İnce:
    Cumhuriyetin ilanından beri meçlisteler Trak ailesi. Saltanat bitti diyorlar pek bitmişe benzemiyor .Trak ailesi için devam ediyor.. 3 2 Yanıtla
  • baronhasan58@hotmail.com [email protected]:
    CHP de Grup başkanı olsan ne olur Parti başkanı olsan ne olur Artık Türkiye’de CHP gündemden düşmüştür 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP’de Özgür Özel’den boşalan Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak seçildi - Son Dakika
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