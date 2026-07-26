CHP’de Özgür Özel’den boşalan Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak seçildi

CHP'de Özgür Özel'in partiden ayrılarak Yeni Parti’yi kurmasının ardından boşalan Grup Başkanlığı görevi için milletvekilleri sandık başına gitti.

İKİ ADAY YARIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından yapılan seçimde Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ile Elazığ Milletvekili Gürsel Erol yarıştı.

1. turda Erol 19, Öztrak 18 oy aldı. 2. turda ise Öztrak 21, Erol da 17 oy aldı. 2. turun ardından Gürsel Erol’un yarıştan çekilmesiyle birlikte Faik Öztrak, yeni CHP Grup Başkanı oldu.

6 DÖNEM MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTI

6 dönem milletvekilliği yapan ve Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Öztrak, bir önceki dönemde de CHP’de Parti Sözcülüğü görevini yürütüyordu.