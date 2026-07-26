Sosyal medyada 'İzlenme' uğruna bir yaşam daha karardı - Son Dakika
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Sosyal medyada 'İzlenme' uğruna bir yaşam daha karardı

Sosyal medyada \'İzlenme\' uğruna bir yaşam daha karardı
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Sosyal medyada daha fazla beğeni ve izlenme alma arzusu bir cana daha mal oldu. İkinci kattaki balkondan bahçedeki küçük havuza atlamaya çalışan genç, mesafeyi hesaplayamayınca beton zemine şiddetle çakıldı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve tüm omurgası ile kaburgaları kırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Sosyal medyada daha fazla etkileşim almak amacıyla çekilen tehlikeli videolara bir yenisi daha eklendi. Binanın ikinci katındaki balkondan bahçedeki küçük havuza atlamaya çalışan genç, beton zemine şiddetle çarparak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Sosyal medya platformlarında "beğeni" ve "izlenme" uğruna göze alınan tehlikeler bir kez daha trajediyle sonuçlandı. Yayınlanan dehşet verici görüntülerde, balkonda bir süre bekledikten sonra bahçedeki dar ve küçük havuza doğru atlayan gencin, mesafeyi ayarlayamayarak beton zemine ve havuz kenarına çarptığı anlar anbean kaydedildi.

Sosyal medyada 'İzlenme' uğruna bir yaşam daha karardı

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ 

Sert çarpmanın etkisiyle ağır şekilde yaralanan gencin yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan gencin yapılan kontrollerinde; omurgasında kırıklar oluştuğu, kafatası travması geçirdiği ve kırılan kaburgalarının akciğerine saplandığı tespit edildi.

Sosyal medyada 'İzlenme' uğruna bir yaşam daha karardı

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYA ÇILGINLIĞI CAN ALIYOR 

Özellikle genç kitle arasında popüler olmak ve yüksek izlenme sayılarına ulaşmak için yapılan bu tür riskli hareketler, uzmanların tüm uyarılarına rağmen can almaya devam ediyor. Yaşanan acı olay, sosyal medyadaki tehlikeli akımların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyal medyada 'İzlenme' uğruna bir yaşam daha karardı

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya Sosyal medyada 'İzlenme' uğruna bir yaşam daha karardı - Son Dakika

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