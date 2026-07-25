Adana'da Sulama Kanalında Yüzme Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Sulama Kanalında Yüzme Cezası

Adana\'da Sulama Kanalında Yüzme Cezası
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıcaktan bunalan gençler sulama kanalında yüzdü, polis ceza kesti ve uyarılarda bulundu.

ADANA'da sıcaktan bunalan gençler ve çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı. Uygulama yapan polis ekipleri, kanalda yüzen çocukları kıyıya çıkarıp, ailelerine 'Kabahatler Kanunu' kapsamında para cezası kesti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava sıcaklığını 32 derece olarak ölçtüğü kentte, yüksek nemle birleşince hissedilen sıcaklık daha da arttı. Sıcaktan bunalan Adanalılar ise serinlemek için çeşitli yollar aradı. Bazıları parklara giderek ağaç gölgelerinde serinlemek isterken, bazı çocuk ve gençler ise tehlikeye aldırış etmeden kentteki sulama kanallarında yüzdü.

Bu yıl 14 kişinin hayatını kaybettiği sulama kanallarına yönelik uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda denetim yaptı.

SUDAN ÇIKARILANLARA CEZA YAZILDI

Polisin geldiğini gören çocukların bazıları kaçmaya çalıştı. Suda kalanlar ise ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı. Polis, çocuklara bilgilendirici broşür verip uyarırken, 15 yaşının üzerindekilere de 'Kabahatler Kanunu' kapsamında para cezası uyguladı. Para cezası, 15 yaşının altındaki çocukların ise ailelerine kesildi.

'BOĞULANLAR YÜZMEYİ BİLMİYOR'

Sudan çıkarılan çocuklardan Yusuf Can (16), "Burada yüzmek çok güzel. Ağabeyimin arkadaşı burada boğulma tehlikesi geçirdi. O yüzmeyi bilmiyordu. Korkunun ecele faydası olmaz. Burada boğulanlar yüzmeyi bilmiyor. Biz biliyoruz" diye konuştu.

Başka bir çocuk ise "Evden havuza gideceğimizi söyleyerek çıkıp, buraya geliyoruz" dedi.

7 KİŞİYE CEZA

Polis, dron ile bölgedeki vatandaşlara sulama kanallarında yüzmenin tehlikeli olduğu yönünde anonslu uyarı yaptı. Ayrıca gün boyu süren uygulama kapsamında 7 kişiye para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Güvenlik, Güncel, Adana, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Sulama Kanalında Yüzme Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahbap soruşturması gazetecilere sıçradı: Özlem Gürses ile Ruşen Çakır ifade için adliyede Ahbap soruşturması gazetecilere sıçradı: Özlem Gürses ile Ruşen Çakır ifade için adliyede
Hazal Kaya ifade için adliyede: Mutlu halleri dikkat çekti Hazal Kaya ifade için adliyede: Mutlu halleri dikkat çekti
CHP’de büyük çöküş Meclis’teki parti sıralaması değişti CHP'de büyük çöküş! Meclis'teki parti sıralaması değişti
Eski vali Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller!
Özel’in sosyal medya hesabında değişiklik Yeni Parti’nin logosu ilk kez görücüye çıktı Özel'in sosyal medya hesabında değişiklik! Yeni Parti'nin logosu ilk kez görücüye çıktı
Evine güvenlik kamerası taktıran kadın, gördükleri karşısında şoke oldu Evine güvenlik kamerası taktıran kadın, gördükleri karşısında şoke oldu

10:24
Altın satışında yeni dönem Kuyumcular kazan kaldıracak
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak
09:39
Hadise de Sedat Peker’e özendi
Hadise de Sedat Peker'e özendi
09:26
Ankara felç oldu Yol çöktü, araç çukura düştü
Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü
09:15
Arda Güler’e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler
Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler
08:53
İstanbul’da yolcu otobüsü otomobile çarptı 2’si ağır 30 yaralı
İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı
08:37
21 yıl sonra bir ilk Meteoroloji uyardı, afete dönebilir
21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 10:50:27. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da Sulama Kanalında Yüzme Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.