Bu şehirde yaşanmaz artık! İstanbul trafiğinde çekilen fotoğraf "Yok artık" dedirtti

Türkiye’nin nüfus ve ekonomik açıdan en büyük metropolü olan İstanbul’da, ulaşım ve trafik sorunu her geçen gün daha da karmaşık bir hal alıyor. Arızalanan İETT otobüsleri, metrobüs hatlarında yaşanan aksamalar, yollarda devam eden altyapı çalışmaları ve kazalar, İstanbulluların günlük yaşamını çileye dönüştürmeye devam ediyor.

SEYAHATLER SAATLERLE ÖLÇÜLÜYOR

Özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde megakentin ana arterlerinde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluşurken, bir yerden bir yere seyahat etmek artık saatlerle ölçülüyor.

TRAFİK ÇİLESİ SABAH VE AKŞAM DEĞİŞMİYOR

İstanbul’da pik saatlerde yaşanan yoğunluk, altyapı eksiklikleri ve alternatif güzergahların yetersizliği nedeniyle artık günün her saatine yayılmış durumda... Hem toplu taşımayı kullanan vatandaşlar hem de özel araçlarıyla yola çıkan sürücüler, bitmek bilmeyen bu yoğunluğun içerisinde zaman kaybediyor. Yol çalışmaları nedeniyle daralan şeritler ve sinyalizasyon problemleri de trafiğin üzerine tuz biber ekiyor.

BİR SÜRÜCÜ YAŞADIĞI ÇİLEYİ KAYDETTİ

Trafiğin geldiği son durumu en net şekilde ortaya koyan ise trafikte mahsur kalan bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler oldu. Görüntüleri kaydeden sürücü, normal şartlarda çok daha kısa sürede tamamlanması gereken güzergahların trafik nedeniyle geldiği son durumu şu sözlerle özetledi: "İstanbul’da trafiğin geldiği son hal tam olarak bu... Kartal’dan Bostancı’ya gitmek tam 100 dakika sürüyor. Eğer Boğaz Köprüsü'ne (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) gitmek isterseniz önünüzdeki süre tam 167 dakika."