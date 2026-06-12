Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası - Son Dakika
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Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası

12.06.2026 21:48
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Iğdır'da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Görüntülerde, polislerin gözlerden uzak harabe bir alanda bir kişiye fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü.

Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddia edilen görüntüler ortaya çıktı.

POLİSLERLE İLGİLİ DARP İDDİASI

İddiaya göre, Iğdır’da iki trafik polisi bir kişiyi darbetti. Sosyal medyada paylaşılan ve harabe bir alanda çekildiği öne sürülen görüntülerde, iki trafik polisinin bir kişiye fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü.

Darbedildiği öne sürülen kişinin kimliği henüz belirlenemedi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Trafik, Güncel, Polis, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika Iğdır Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Turgut Mustafa Turgut:
    Nereden biliyorsun onların polis olduğunu, düttürülülü bir kamerayla uzaktan çekilmiş, birde zum yapmış 0 2 Yanıtla
    osman şahin osman şahin:
    Fazla makarna tüketmekten gözlerin görmüyor 0 0
  • Apple User Apple User:
    trafik polisi bile yazmıyor arkasında bu nasıl bir haber chet etmeden verşuorsunuz birde son dakika olarak 0 1 Yanıtla
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