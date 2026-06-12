Kars'ta sağanak ve dolu, sele neden oldu - Son Dakika
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Kars'ta sağanak ve dolu, sele neden oldu

Kars\'ta sağanak ve dolu, sele neden oldu
12.06.2026 19:49  Güncelleme: 19:51
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış sele yol açtı. Su baskınları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, çok sayıda ekili tarım arazisi zarar gördü.

KARS'ın Arpaçay ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak, sele neden olurken, bazı ekili tarım arazilerinde zarar meydana geldi.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle su baskınlarının yaşandığı bazı caddelerde sürücüler zor anlar yaşadı. Seyir halindeki sürücüler, araçlarını doludan koruyabilmek için güvenli alanlara yönelerek yağışın dinmesini bekledi. Arpaçay-Kars kara yolu üzerinde, Yolboyu köyü karşısında bulunan akaryakıt istasyonunda doludan kaçan araç sahipleri yoğunluk oluşturdu. İlçe genelinde etkili olan dolu yağışı, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşları da olumsuz etkiledi. Çok sayıda ekili tarım arazisi, zarar gördü. Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Arpaçay, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta sağanak ve dolu, sele neden oldu - Son Dakika

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