Fatih'te 3 motosiklet birbirine girdi: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika
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Fatih'te 3 motosiklet birbirine girdi: 1'i ağır 5 yaralı

Fatih\'te 3 motosiklet birbirine girdi: 1\'i ağır 5 yaralı
12.06.2026 06:52  Güncelleme: 06:54
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Fatih Vatan Caddesi'nde sabah saatlerinde üç motosikletin karıştığı kazada biri ağır 5 kişi yaralandı. Cadde kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Fatih'te 3 motosikletli cadde üzerinde sabahın ilk saatlerinde kaza yaptı. Kazada biri ağır 5 kişi yaralanırken Vatan Caddesi kısa süreliğine kısmen trafiğe kapandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Fatih İsmetpaşa Mahallesi Vatan Caddesi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vatan Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 MT 3573 ve 41 ASK 298 plakalı motosikletler, Sofular Caddesi'nden yola çıkan 34 DOS 187 plakalı başka bir motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 3 motosiklette bulunan toplam 5 kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, Vatan Caddesi'nin Edirne istikametindeki 3 şeridini trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 5 kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan motosikletlerin olay yerinden kaldırılmasının ardından Vatan Caddesi'nin kapanan şeritleri yeniden trafiğe açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Vatan Caddesi, Motosiklet, 3. Sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te 3 motosiklet birbirine girdi: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Öznur Kılıç Öznur Kılıç:
    üzücü bir haber ama fotoğrafını görmeden tam olarak ne olduğunu söylemek zor. Yazıda yazıyor ya üç motosiklet birbirine girmiş biri ağır yaralanmış diye. Ama böyle haberlerde çoğu zaman detaylar farklı çıkıyo yani video da görmek lazım gerçekten ne olduğunu anlamak için. Umarım yaralılar kurtulur. 0 0 Yanıtla
  • Nazım Çınar Nazım Çınar:
    işte bak işte böyle şeyler oluyo caddelerde denetim yok mu kontrol yok mu ne yapıyonuz siz hep aynı şey tekrarlaniyo sorumlu kim bilen var mı 0 0 Yanıtla
  • Seda Elçim Ret Seda Elçim Ret:
    sabahın bu saatlerinde cadde de böyle bir hız var mı ya motosikletçiler ne yapıyo böyle bir şey nasıl olur anlamıyorum çok tehlikeli bir durum biri ağır yaralanmış yazık yaa 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fatih'te 3 motosiklet birbirine girdi: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika
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