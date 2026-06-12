Fatih\'te 3 motosiklet birbirine girdi: 1\'i ağır 5 yaralı

Öznur Kılıç:

üzücü bir haber ama fotoğrafını görmeden tam olarak ne olduğunu söylemek zor. Yazıda yazıyor ya üç motosiklet birbirine girmiş biri ağır yaralanmış diye. Ama böyle haberlerde çoğu zaman detaylar farklı çıkıyo yani video da görmek lazım gerçekten ne olduğunu anlamak için. Umarım yaralılar kurtulur.