Herkes bu çocuğu konuşuyor! Futbolculuğunun yanı sıra fizik ve matematik profesörüymüş - Son Dakika
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Herkes bu çocuğu konuşuyor! Futbolculuğunun yanı sıra fizik ve matematik profesörüymüş

Herkes bu çocuğu konuşuyor! Futbolculuğunun yanı sıra fizik ve matematik profesörüymüş
15.06.2026 20:27
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya karşısındaki performansıyla dikkat çeken Faslı orta saha Ayoub Bouaddi'nin, futbol kariyerinin yanında fizik ve matematik alanlarında da üstün derecede başarılı olduğu ortaya çıktı. Brezilya orta sahasını neredeyse tek başına durduran yıldız oyuncunun başarısı tüm dünyada gündem oldu.

FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu'nda Brezilya ile 1-1 berabere kalan Fas'ta maçın ardından en çok konuşulan isim Ayoub Bouaddi oldu. Fransa'nın Lille takımında forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, sahadaki performansının yanı sıra eğitim hayatındaki başarılarıyla da dikkat çekti.

BREZİLYA'YA DUVAR ÖRDÜ

Brezilya'nın yıldızlarla dolu hücum hattına karşı sergilediği olgun futboluyla öne çıkan Bouaddi, şimdiden turnuvanın en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olarak gösterildi. 

FİZİK VE MATEMATİK PROFESÖRÜ 

Fransa doğumlu ve Fas asıllı olan Bouaddi'nin yalnızca futbolda değil, akademik alanda da önemli başarılara sahip olduğu ortaya çıktı. Genç futbolcu, Fransa'da lise bitirme sınavı olan bilim bakaloryasını (Baccalauréat Scientifique) en yüksek onur derecelerinden biriyle tamamladı. Profesyonel futbol kariyerini sürdürürken aynı zamanda fizik ve matematik alanlarında üniversite eğitimi almaya devam ediyor. Bouaddi, daha önce verdiği bir röportajda yoğun eğitim programının futboluna da katkı sağladığını belirterek, "Bu şekilde yetiştirildim. Bu dersler zihnimi keskin ve uyanık tutmama yardımcı oluyor." ifadelerini kullanmıştı.

BABASI SİYASETÇİ, KENDİSİ HİTABETTE DE ÖDÜLLÜ

Ayoub Bouaddi'nin dikkat çeken yönlerinden biri de liderlik ve iletişim becerileri. Babası Hassan Bouaddi'nin Fransa'nın Creil kentinde belediye başkan yardımcılığı yaptığı öğrenilirken, genç futbolcu da Fransa'daki profesyonel futbol akademileri arasında düzenlenen ve Brigitte Macron'un da katıldığı hitabet yarışmasında birincilik elde etti.

FRANSA'YI DEĞİL FAS'I SEÇTİ

Mart 2026'ya kadar Fransa U21 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Bouaddi, uzun süre Fransız futbolunun gelecekteki yıldızlarından biri olarak görülüyordu. Ancak Fas Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü çalışmaların ardından genç oyuncu milli takım tercihini Fas'tan yana kullandı. Mayıs 2026'da FIFA onayıyla resmen Fas Milli Takımı formasını giymeye başlayan Bouaddi'nin kararı Fransa'da geniş yankı uyandırdı.

AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE

Dünya Kupası'nda Brezilya karşısında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Ayoub Bouaddi, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarına girdi. 18 yaşındaki futbolcuyla İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal ve Liverpool'un yakından ilgilendiği belirtilirken, genç yıldızın Dünya Kupası sonrasında transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri olması bekleniyor.

Dünya Kupası, Brezilya, Futbol, Spor, Fas, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Herkes bu çocuğu konuşuyor! Futbolculuğunun yanı sıra fizik ve matematik profesörüymüş - Son Dakika

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