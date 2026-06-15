CHP'den AK Parti'ye geçen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya neşterli saldırı girişimi - Son Dakika
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CHP'den AK Parti'ye geçen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya neşterli saldırı girişimi

15.06.2026 20:13
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Afyonkarahisar'da geçtiğimiz ay CHP'den AK Parti'ye geçen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya bir şahıs, neşterle saldırı girişiminde bulundu. Partililerin araya girmesiyle Topçu olayı yara almadan atlatırken, şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili açıklamada bulunan Topçu, "Kendisini önceden tanıyorum ve birçok sabıkasının olduğunu biliyorum. Şahıs üzerime doğru yürüyerek neden CHP'den AK Parti'ye geçtiğim konusunda bağırıp çağırıp hakaretler etmeye başladı" dedi.

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz ay CHP'den AK Parti'ye geçen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya bir şahıs, saldırı girişiminde bulundu.

ELİNDE NEŞTERLE ARAÇLARIN ARASINA SAKLANDI

Olay, Dinar Belediyesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araçların arasına saklanan Kemal E., elindeki neşterle Belediye Meclis toplantısından çıkan Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun üzerine doğru giderek, bağırmaya başladı. Partililerin araya girmesiyle Başkan Topçu olayı yara almadan atlattı.

O ANLAR KAMERADA

Partililerle tartışan şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaşırken, yaşananlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Daha sonra Kemal E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

“NEDEN CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇTİĞİM KONUSUNDA BAĞIRIP ÇAĞIRIP HAKARETLER ETMEYE BAŞLADI”

Olayla ilgili açıklamada bulunan Topçu, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Şahıs belediyedeki araçların arasına saklanmış. Kendisini önceden tanıyorum ve birçok sabıkasının olduğunu biliyorum. Cezaevinden yeni çıktığıyla ilgili bilgim var. Şahıs üzerime doğru yürüyerek neden CHP'den AK Parti'ye geçtiğim konusunda bağırıp çağırıp hakaretler etmeye başladı. Ben kendisini tanıdığım için bana zarar vereceğinden endişe ederek yanından hızlı uzaklaştım. Bu sırada şahıs arkamdan bağırıp hakaret ve küfürler etmeye devam ediyordu. Durumu gören zabıtalar şahsın yanına geldi, ardından bölgede olan AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Demir şahsın yanına giderek olay yerinden uzaklaşmasını ve küfür etmemesini istedi. Bu sırada olay yerindeki arkadaşlarımızdan aldığım bilgide şüphelinin elinde neşter varmış. Şahıs bir süre daha kendisini sakinleştirmeye gelenlerle tartıştıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Biz de olayla ilgili şahıstan şikayetçi olduk" 

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Son Dakika afyonkarahisar CHP'den AK Parti'ye geçen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya neşterli saldırı girişimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'den AK Parti'ye geçen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya neşterli saldırı girişimi - Son Dakika
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