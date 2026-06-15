Şok yenilgi sonrası kamera karşısına geçti! Fatih Terim'den ezber bozan çıkış - Son Dakika
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Şok yenilgi sonrası kamera karşısına geçti! Fatih Terim'den ezber bozan çıkış

15.06.2026 14:54
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Avustralya yenilgisi sonrası kendi YouTube kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Fatih Terim, hem A Milli Takım'a yönelik eleştirilere tepki gösterdi hem de gelecek yayınları için iddialı mesajlar verdi. Terim, A Milli Takım için umutların tükenmediğini belirterek, "Euro 2008'e de Portekiz mağlubiyetiyle başlamıştık. Önümüzde iki maç var, önemli olan iddiayı son maça kadar taşımak. Bana göre bir galibiyet bile gruptan çıkmaya yetebilir" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olmasının ardından gözler futbol kamuoyundan gelen yorumlara çevrildi. Kısa süre önce YouTube kanalı açan Fatih Terim ise yayınladığı ilk videoda hem milli takım performansını değerlendirdi hem de futbol dünyasına yönelik dikkat çeken mesajlar verdi.

"AY, GÜNEŞ VE GERÇEK HEP ÇIKAR"

Tecrübeli teknik adam, kanalında birçok bilinmeyen konuyu anlatacağını belirterek iddialı ifadeler kullandı. Terim, "Bazen yanlış bilinen doğruları anlatacağım, dinleyenler 'Allah Allah' diyecekler. Bazen de doğru bilinen yanlışları anlatacağım, bu sefer 'Hayda' denecek. Bu platformda çok şey yerini bulacak. Gerekirse ismen, gerekirse cismen, gerekirse herkesin anlayacağı şekilde ima ederek konuşacağım. Ay, güneş, gerçek hep çıkar." dedi.

"BİZ TÜRK MİLLİ TAKIMIYIZ DÜŞÜNCESİ YERLEŞTİ"

Avustralya karşısındaki mağlubiyeti değerlendiren Fatih Terim, takımın aşırı özgüvenin bedelini ödediğini savundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Oyuncuların kafasına 'nasıl olsa biz yeneriz' düşüncesi yerleşti. 'Biz Türk Milli Takımıyız. Oyun bizim için rahat geçecek' diye düşündüler. Maçtan önce yapılan açıklamalar... Büyük konuşmayla iddialı olma arasında ince bir çizgi var." ifadelerini kullandı.

"ÖLDÜRMEYİN YANİ"

Fatih Terim, mağlubiyet sonrası teknik heyet ve futbolculara yönelik eleştirilerin dozuna da tepki gösterdi. "Bizde tanısı olmayan bir hastalık var. Yanlış takım çıktı, oyuncu geç girdi, değişiklik yanlış yapıldı deniyor. Halkımızdan ricam; biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu olalım. Hocaya da federasyona da oyunculara da... Öldürmeyin yani!" diyen Terim, turnuva bitmeden sert yargılardan kaçınılması gerektiğini söyledi.

"ARDA DA DEĞİŞTİRİR, KENAN DA..."

Milli takımın kalitesine güvendiğini belirten Terim, kadroda maçın kaderini değiştirebilecek birçok oyuncu bulunduğunu ifade etti. "Hakan değiştirir, Arda değiştirir, Kerem değiştirir, Kenan değiştirir, Deniz değiştirir" diyen deneyimli teknik adam, takımın kalan maçlarda daha etkili bir görüntü sergileyeceğine inandığını vurguladı.

EURO 2008 ÖRNEĞİNİ VERDİ

Fatih Terim, umutsuz olunmaması gerektiğini kendi teknik direktörlük döneminden örnek vererek anlattı. "Euro 2008'de de Portekiz'e 2-0 yenilerek başladık. Sonra yarı finale kadar gittik. Önümüzde iki maç var. Bana göre bir galibiyet bile gruptan çıkmaya yetebilir." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Fatih Terim, Milli Takım, Avustralya, Portekiz, YouTube, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Şok yenilgi sonrası kamera karşısına geçti! Fatih Terim'den ezber bozan çıkış - Son Dakika

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