Arda Güler\'in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor! Son düdükle çılgına döndü

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından milli futbolcular büyük üzüntü yaşarken, Arda Güler'in tepkisi dikkat çekti.

SON DÜDÜKLE BİRLİKTE PATLADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, son düdüğün çalmasının ardından Arda Güler'in büyük hayal kırıklığı yaşadığı görüldü. Genç yıldızın önce hakeme tepki gösterdiği, ardından ise bileğine sarılı bandı çıkarıp yere fırlattığı anlar kameralara yansıdı.

MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Karşılaşmanın ardından yayılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü. Arda Güler'in mağlubiyet sonrası verdiği reaksiyon milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken, futbolseverler genç oyuncunun hırsı ve kazanma isteği hakkında çok sayıda yorum yaptı.

TAKIMI AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞTI

Avustralya karşısında A Milli Takım'ın en etkili isimlerinden biri olarak gösterilen Arda Güler, maç boyunca sorumluluk almaya çalıştı. Ancak genç yıldızın çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

GÖZLER PARAGUAY MAÇINA ÇEVRİLDİ

Dünya Kupası'na yenilgiyle başlayan A Milli Takım'da gözler şimdi Paraguay karşılaşmasına çevrildi. Ay-yıldızlı ekip, gruptan çıkma umutlarını sürdürmek için kritik mücadelede sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.