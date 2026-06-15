Arda Güler'in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor! Son düdükle çılgına döndü - Son Dakika
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Arda Güler'in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor! Son düdükle çılgına döndü

Arda Güler\'in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor! Son düdükle çılgına döndü
15.06.2026 13:04
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Avustralya mağlubiyetinin ardından Arda Güler'in son düdükle birlikte hakeme tepki göstermesi ve kolundaki bandı yere fırlatması gündem oldu. Genç yıldızın büyük hayal kırıklığı yaşadığı anlar milyonlarca kez izlendi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından milli futbolcular büyük üzüntü yaşarken, Arda Güler'in tepkisi dikkat çekti.

SON DÜDÜKLE BİRLİKTE PATLADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, son düdüğün çalmasının ardından Arda Güler'in büyük hayal kırıklığı yaşadığı görüldü. Genç yıldızın önce hakeme tepki gösterdiği, ardından ise bileğine sarılı bandı çıkarıp yere fırlattığı anlar kameralara yansıdı.

MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Karşılaşmanın ardından yayılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü. Arda Güler'in mağlubiyet sonrası verdiği reaksiyon milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken, futbolseverler genç oyuncunun hırsı ve kazanma isteği hakkında çok sayıda yorum yaptı.

Arda Güler'in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor! Son düdükle çılgına döndü

TAKIMI AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞTI

Avustralya karşısında A Milli Takım'ın en etkili isimlerinden biri olarak gösterilen Arda Güler, maç boyunca sorumluluk almaya çalıştı. Ancak genç yıldızın çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

GÖZLER PARAGUAY MAÇINA ÇEVRİLDİ

Dünya Kupası'na yenilgiyle başlayan A Milli Takım'da gözler şimdi Paraguay karşılaşmasına çevrildi. Ay-yıldızlı ekip, gruptan çıkma umutlarını sürdürmek için kritik mücadelede sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Arda Güler, Avustralya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Arda Güler'in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor! Son düdükle çılgına döndü - Son Dakika

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