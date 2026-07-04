İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Üsküdar'daki Harem Sahil Yolu'nu su bastı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren megakentin birçok noktasında etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları ve taşkınlar meydana geldi.
Üsküdar'daki Harem Sahil Yolu'nun bazı bölümleri de sağanak nedeniyle yağmur suyuyla doldu.
Haydarpaşa Limanı'nın bulunduğu sahil kesiminde biriken su nedeniyle sürücüler araçlarıyla kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Sağanak: Harem Sahil Yolu Su Bastı - Son Dakika
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