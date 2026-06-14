Hayırsever Fuat Demir'den Anlamlı Destek - Son Dakika
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Hayırsever Fuat Demir'den Anlamlı Destek

Hayırsever Fuat Demir\'den Anlamlı Destek
14.06.2026 10:12
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Oltu'da yaşlı emekli, tarım aletlerini satarken hayırsever iş insanı aletleri satın alarak yardımcı oldu.

Erzurum'un Oltu ilçesinde 80 yaşındaki işçi emeklisi Mehmet Coşkun, yıllarca tarlasında kullandığı tarım aletlerini kaldırımda satışa çıkardı. Yaşlı adamın kaldırım kenarında aletleriyle birlikte oturduğunu gören hayırsever iş insanı Fuat Demir, bu duruma duyarsız kalmayarak, tarım aletlerini satın aldı.

Oltu'da yaşayan Mehmet Coşkun, hayatının en ağır acılarını peş peşe yaşadı. Dört evladını kaybeden yaşlı adam, yaklaşık 9 ay önce de hayat arkadaşını ebediyete uğurladı. Yalnız kalan Coşkun, bir süre önce tarlasını da satmak zorunda kaldı. Evinde geçmişten bugüne kadar kullandığı her birinde ayrı bir hatırası bulunan tarım aletlerini değerlendirmek isteyen Coşkun, onları kaldırımda sergileyerek satışa sundu. Hayatta kimsesinin kalmadığını ifade eden Mehmet Coşkun, "Bu aletler çürüyüp gideceğine satıp kendime harçlık yapayım istedim" diyerek yaşadığı yalnızlığı ve çaresizliği dile getirdi.

Yaşlı adamın kaldırım kenarında aletlerle birlikte oturduğunu gören hayırsever iş insanı Fuat Demir ise duyarsız kalmadı. Coşkun'un durumundan etkilenen Demir, satışa çıkardığı tüm aletleri satın alarak, yaşlı adamın yüzünü güldürdü. Sabah işe giderken Mehmet Coşkun'u gördüğünü belirten Demir, "Mehmet amcamızın kaldırımda o şekilde oturmasına gönlüm razı olmadı. Yılların emeği olan aletlerini satın aldım ve evine gönderdim. Bir nebze olsun mutlu olmasına vesile olabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Satışın ardından eline geçen parayla ekmek alan Mehmet Coşkun, sessizce evinin yolunu tuttu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Fuat Demir, 3. Sayfa, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayırsever Fuat Demir'den Anlamlı Destek - Son Dakika

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