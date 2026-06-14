Önce başka otomobile sonra otobüse çarptı, aracının aldığı hasarı görünce sinirlerine hakim olamadı - Son Dakika
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Önce başka otomobile sonra otobüse çarptı, aracının aldığı hasarı görünce sinirlerine hakim olamadı

14.06.2026 19:08
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İETT otobüsünü sollamak isterken zincirleme kazaya yol açan öfkeli sürücü, patlayan hava yastıklarına aldırmadan araçtan inip otobüs şoförünü suçladı. "Bu böyle yapılır mı?" diyerek sinir krizi geçiren hem suçlu hem güçlü sürücünün o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Arnavutköy’de İETT otobüsünü hatalı şekilde sollamaya çalışan bir sürücü, zincirleme kazaya neden oldu. Hava yastıklarının patladığı kazadan burnu bile kanamadan kurtulan öfkeli sürücü, kendi hatasını görmezden gelip İETT şoförüne tepki gösterince ortalık bir anda gerildi.

HATALI MAKAS KAZAYLA BİTTİ 

Olay, Arnavutköy’de ana cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; seyir halinde olan lüks otomobilin sürücüsü, önünde ilerleyen İETT otobüsünü sollamak için hızla şerit değiştirdi. Ancak aşırı hız ve ani manevra nedeniyle kontrolden çıkan araç, önce aynı yönde giden başka bir otomobile arkadan çarptı, ardından savrularak İETT otobüsüne yandan vurdu.

Önce başka otomobile sonra otobüse çarptı, aracının aldığı hasarı görünce sinirlerine hakim olamadı

PATLAYAN HAVA YASTIKLARI BİLE SAKİNLEŞTİREMEDİ 

Çarpmanın şiddetiyle lüks otomobilin hava yastıkları anında açıldı ve araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazanın hemen ardından yaşadığı şok ve panikle aracından inen sürücü, çevresindekileri hayrete düşüren bir tepki verdi. Kazaya kendisi sebebiyet vermesine rağmen İETT otobüsünün kapısına dayanan sürücü, sinir krizi geçirerek şoföre, "Bu böyle yapılır mı?" diye bağırmaya başladı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA 

Öfkeli sürücünün hem suçlu hem güçlü tavırları karşısında İETT şoförü sakinliğini korumaya çalışırken, araya çevredeki vatandaşlar girdi. Sürücüyü güçlükle sakinleştiren vatandaşlar, olay yerinde büyüyecek bir kavganın önüne geçti. Kaza sonrası yaşanan o panik, gerginlik ve sürücünün absürt tepkisi ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Önce başka otomobile sonra otobüse çarptı, aracının aldığı hasarı görünce sinirlerine hakim olamadı

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Son Dakika Trafik Kazaları Önce başka otomobile sonra otobüse çarptı, aracının aldığı hasarı görünce sinirlerine hakim olamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Önce başka otomobile sonra otobüse çarptı, aracının aldığı hasarı görünce sinirlerine hakim olamadı - Son Dakika
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