Galatasaray, kadro yapılanması kapsamında Danimarkalı stoper Victor Nelsson ile olan bağlarını tamamen koparmaya hazırlanıyor.
Teknik direktör Okan Buruk’un gelecek sezon planlamasında kesinlikle yer almayan 27 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı yönetim, bu yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Geçtiğimiz dönemi Verona'da kiralık olarak geçiren Nelsson için İtalya'dan yeni bir hamle geldi. Oyuncunun menajeri, Serie A'dan bir kulübün Galatasaray'a resmi teklif getireceğini yönetime iletti.
Galatasaray'ın Nelsson'dan beklediği bonservis bedelinin 4-5 milyon euro civarında olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin bu rakama sıcak baktığı ve gelecek teklifler doğrultusunda transferin kısa süre içinde resmiyete dökülerek ayrılığın tamamlanması beklendiği aktarıldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Nelsson defteri kapandı! Bu parayı veren imzayı attırır - Son Dakika
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