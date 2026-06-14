Galatasaray'da Nelsson defteri kapandı! Bu parayı veren imzayı attırır - Son Dakika
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Galatasaray'da Nelsson defteri kapandı! Bu parayı veren imzayı attırır

14.06.2026 18:33
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Galatasaray'da geçen sezonu Verona'da kiralık olarak geçiren Victor Nelsson ile yolların kesin olarak ayrılacağı belirtildi. Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı oyuncudan 4-5 milyon Euro bonservis bekliyor.

Galatasaray, kadro yapılanması kapsamında Danimarkalı stoper Victor Nelsson ile olan bağlarını tamamen koparmaya hazırlanıyor. 

NELSSON İLE AYRILIK KAPIDA

Teknik direktör Okan Buruk’un gelecek sezon planlamasında kesinlikle yer almayan 27 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı yönetim, bu yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

G.SARAY'A RESMİ TEKLİF GETİRİLECEK

Geçtiğimiz dönemi Verona'da kiralık olarak geçiren Nelsson için İtalya'dan yeni bir hamle geldi. Oyuncunun menajeri, Serie A'dan bir kulübün Galatasaray'a resmi teklif getireceğini yönetime iletti. 

İSTENEN BONSERVİS BEDELİ

Galatasaray'ın Nelsson'dan beklediği bonservis bedelinin 4-5 milyon euro civarında olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin bu rakama sıcak baktığı ve gelecek teklifler doğrultusunda transferin kısa süre içinde resmiyete dökülerek ayrılığın tamamlanması beklendiği aktarıldı.

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Nelsson defteri kapandı! Bu parayı veren imzayı attırır - Son Dakika

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