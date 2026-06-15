Emniyette büyük değişim! 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı - Son Dakika
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Emniyette büyük değişim! 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı

Emniyette büyük değişim! 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı
15.06.2026 13:31
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2026 yılı Genel Atama Dönemi kapsamında başkomiser, amir ve polis memurlarından oluşan toplam 19 bin 96 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Atama listeleri bugün saat 18.00 itibarıyla personelin erişimine açılacak.

Emniyet teşkilatında on binlerce polisi ve ailesini yakından ilgilendiren beklenen atama kararları belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Genel Atama Dönemi çalışmalarının sonuçlandığını resmi bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

LİSTELER BUGÜN SAAT 18.00'DE ERİŞİME AÇILIYOR

Emniyet Genel Müdürü Vali Ali Fidan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar kapsamında; başkomiser, komiser ve alt rütbelerdeki binlerce emniyet personelinin yeni görev yerleri belirlendi. Açıklamaya göre, tayin heyecanı yaşayan polisler atama listelerine bugün saat 18.00 itibarıyla kendi iç sistemleri üzerinden erişim sağlayarak yeni görev yerlerini öğrenebilecek.

ATAMA RAKAMLARI: 19 BİNİ AŞKIN PERSONELİN YERİ DEĞİŞTİ

EGM'nin paylaştığı verilere göre, yer değiştirme işlemleri ağırlıklı olarak polis memuru kadrosunda gerçekleşti. Açıklanan atama ve yer değiştirme işlemlerinin rütbelere göre sayısal dağılımı tabloda şu şekilde yer aldı:

Personel Unvanı/ Rütbesi                      Ataması Yapılan Personel Sayısı

Başkomiser ve Alt Rütbeler (Amir)        1.528

Polis Memuru                                        17.568

Toplam Yer Değiştiren Personel            19.096

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Son Dakika Gündem Emniyette büyük değişim! 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı - Son Dakika

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