Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı - Son Dakika
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Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı

16.06.2026 09:17
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Ticaret Bakanlığı, beyaz et piyasasındaki fahişi fiyat artışına karşı İstanbul'da faaliyet gösteren marketlere toplamda 10 milyon 114 bin 595 lira ceza kesildiğini duyurdu.

Ticaret bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 49. toplantısını gerçekleştirdi. Kurul, beyaz et piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına karşı idari yaptırım kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerinin korunması, iç piyasada adil ve rekabetçi bir ticaret ortamının sürdürülmesi ve fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda, geçmiş yıllarda beyaz et sektörüne yönelik olarak Ticaret Bakanlığımız Müfettişleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı inceleme ve denetimler neticesinde çok sayıda işletme hakkında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından idari yaptırımlar uygulanmıştır.

TÜKETİCİNİN TALEP ARTIŞINI FIRSAT BİLDİLER

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte beyaz ete yönelik tüketici talebinde meydana gelen artışı fırsata çevirmeye yönelik uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla, sektör genelinde yeniden kapsamlı inceleme ve denetim çalışmaları başlatılmıştır. Ticaret Bakanlığı İstanbul il Müdürlüğü denetim ekiplerince sahada gerçekleştirilen incelemeler sonucunda elde edilen tespitler, bugün gerçekleştirilen Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 49. toplantısında değerlendirilmiştir.

İSTANBUL'DAKİ MARKETLERE 10 MİLYON CEZA

Yapılan değerlendirmeler neticesinde, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ulusal ve yerel ölçekte olup, İstanbul'da faaliyet gösteren market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişiminin temin edilmesi amacıyla, üretimden tüketime uzanan tedarik zincirinin tüm aşamalarında olağan dışı fiyat hareketlerini yakından takip etmeye ve gerekli idari tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz”

Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı

BEYAZ ET SEKTÖRÜNDE 'HAKSIZ FİYAT' OPERASYONU YAPILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Rekabet Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın tespitleri doğrultusunda, tavuk eti sektöründe rekabeti engelleyen ve haksız fiyat artışı yapan firmalara yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı. Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının eş güdümüyle yürütülen süreçte, vatandaşın temel gıdaya makul koşullarda ulaşabilmesi amacıyla İstanbul merkezli pek çok ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

13 BÜYÜK FİRMAYA DENETİM KAYYUMU ATANMIŞTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in detaylarını kamuoyuyla paylaştığı soruşturma kapsamında, sektörün önde gelen 13 firmasına hukuka uygunluk ön denetimi yapması amacıyla "denetim kayyumu" atanmıştı. Yönetimlerin icra yetkisi devam ederken, önemli kararlar kayyum onayına bağlanmıştı. Kayyum atanan ve şüpheli olarak kayda geçen dev firmalar arasında şunlar yer almıştı:

  • Balıkesir: Banvit ve Bupiliç
  • Bolu: Akpiliç ve Erpiliç
  • Uşak: Gedik Tavukçuluk
  • Samsun: Ay-Pi Tavukçuluk
  • İzmir: Lezita Gıda
  • Ankara: AS Ofis Damızlık Yumurta A.Ş. ve Bakpiliç Entegre Tavukçuluk A.Ş.
  • İstanbul: Şenpiliç Gıda San. A.Ş. ve Orvital Organik Gıda

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ADLİ KONTROLLE SALIVERİLMİŞTİ

Yürütülen tahkikat kapsamında, aralarında Banvit CEO'su, Akpiliç ve Aspiliç Yönetim Kurulu Başkanları ile Erpiliç, Gedik ve Lezita gibi şirketlerin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan 29 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece 'yurt dışı çıkış yasağı' uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ticaret Bakanlığı, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Uygur Murat Uygur:
    marketlerin isimi yazın 0 0 Yanıtla
  • Abdullah Baykal Abdullah Baykal:
    markete ceza. markette tavuğa zam 0 0 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    Koca İstanbul'da 10 milyon Eskişehir de bir ara arkadaşlar marketlere 2 milyon ceza kesmişti market başı 2000 TL düşüyor ama vegi dairesi gariban esnafa daha çok ceza kesiyor 0 0 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz Ahmet eren Kacmaz:
    Çerez patası bunlariçin 0 0 Yanıtla
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