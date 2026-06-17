CHP'de kapalı kapılar ardında konuşulan uzlaşma planı - Son Dakika
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CHP'de kapalı kapılar ardında konuşulan uzlaşma planı

CHP\'de kapalı kapılar ardında konuşulan uzlaşma planı
17.06.2026 07:28
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CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşanan kriz için kulislerde yeni bir uzlaşma formülü konuşuluyor. Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan, Özgür Özel'in ise grup başkanı olarak kurultaya kadar görevlerini sürdürmesi ve tarafların birbirlerine karşı adım atmaması öneriliyor. Öte yandan Özgür Özel'e destek veren delegelerin topladığı yaklaşık 900 imzanın bugün parti yönetimine sunulması bekleniyor.

CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan yönetim krizi yeni bir aşamaya girdi. Son günlerde karşılıklı açıklamalar ve disiplin tartışmalarıyla yükselen tansiyonun, tarafların grup toplantılarını ertelemesiyle birlikte düşmeye başladığı belirtilirken, parti kulislerinde dikkat çeken bir uzlaşma formülü konuşuluyor.

Kulislerde dillendirilen plana göre, mahkeme kararı sonrası genel başkanlık görevini üstlenen Kemal Kılıçdaroğlu ile seçilmiş genel başkan Özgür Özel'in kurultaya kadar ortak bir zeminde buluşması hedefleniyor.

"BİRBİRLERİNİ TANISINLAR" ÖNERİSİ

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre Özel ve Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin gündeme getirdiği formülde, tarafların mevcut görevlerini karşılıklı olarak tanıması öngörülüyor. Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak görevini sürdürürken, Özgür Özel de grup başkanlığı görevine devam edecek.

Plan kapsamında tarafların birbirleri aleyhine çalışma yürütmemesi, disiplin süreçlerinin sonlandırılması ve kurultaya kadar parti içi gerilimin azaltılması amaçlanıyor.

Ancak söz konusu formülün taraflar tarafından kabul edilip edilmeyeceği ve uygulamaya geçip geçmeyeceği henüz netlik kazanmış değil.

GRUP YÖNETİMİNDE YENİ KRİZ İDDİASI

Partide yaşanan gerilim grup yönetimine de yansıdı. Disiplin süreciyle gündeme gelen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın yerine yeni isimlerin görevlendirilmesinin değerlendirildiği öne sürüldü.

Kulislerde grup başkanlığı için Faik Öztrak'ın adının geçtiği konuşulurken, böyle bir değişiklik için grup içinde seçim yapılması gerektiği belirtiliyor. Atama yoluna gidilmesi halinde ise çoğunluğu elinde bulunduran Özgür Özel ekibinin grup yönetimine karşı güvensizlik oyu seçeneğini değerlendirebileceği ifade ediliyor.

GÖZLER 900 DELEGE İMZASINDA

Öte yandan Özgür Özel yönetiminin, olağanüstü kurultay sürecini başlatmak amacıyla topladığı imzaları bugün CHP Genel Merkezi'ne teslim etmesi bekleniyor.

81 ilden gelen il başkanları ve delegeler tarafından toplanan yaklaşık 900 imzanın parti yönetimine sunulacağı belirtilirken, mevcut yönetimin imza sürecinde de yargı kararlarını işaret edebileceği konuşuluyor.

CHP'de hem uzlaşma formülünün akıbeti hem de olağanüstü kurultay için toplanan imzaların yaratacağı siyasi sonuçlar merakla bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de kapalı kapılar ardında konuşulan uzlaşma planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Cüneyt ertaç Cüneyt ertaç:
    Özgür özeli destekleyen 500 kişi bu piyonu destekleyen anca 100 kişi neyin uzlaşısından bahsediliyor burada 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: CHP'de kapalı kapılar ardında konuşulan uzlaşma planı - Son Dakika
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