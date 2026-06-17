CHP'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı - Son Dakika
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CHP'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı

17.06.2026 17:22
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göreve yeniden döndükten sonra partisinin MYK'sını 5. kez topladı. Toplantının ardından yapılan açıklamada Erzurum, Bursa, Bitlis, İstanbul, Ankara, İzmir'in de aralarında olduğu birçok il başkanı ve yönetimi görevden alınıp disipline sevk edildi.

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Arınacağız" açıklamasının ardından görevden almalara devam ediyor. Partisinin MYK'sını 5. kez toplayan Kılıçdaroğlu, birçok il başkanı ve yönetiminin üstünü çizdi. 

ÖZGÜR ÇELİK DE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, toplantının ardından kameralar karşısına geçti. Sarı, "Aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 8 il başkanı görevden alındı. 6 il başkanı ihraç edildi. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de disipline sevk edildi" ifadelerini kullandı.

CHP'de görevden alınan isimler şu şekilde:

İstanbul: Özgür Çelik görevden alınarak tedbirli olarak ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Yerine Gülsüm Hale Özcömert Coşkun atandı.

Bursa: Nihat Yeşiltaş ve yönetimi feshedilerek disipline sevk edildi. Yerine önceki il başkanlarından Turgut Özkan atandı.

Erzurum: Serhat Can Eş ve yönetimi feshedilerek disipline sevk edildi. Yerine Mahmut Edebali atandı.

Gaziantep: Mevcut yönetim feshedildi. İl Başkanlığı görevine Hasan Nisanir atandı.

Adana: Mevcut il başkanı Anıl Tanburoğlu ve yönetimi tamamen feshedildi. İl Başkanlığı görevine Orhan Bayram atandı.

Malatya: Mevcut yönetim feshedildi. İl Başkanlığı görevine Hakan Satılmış atandı.

Ankara: Ümit Erkol başkanlığındaki Ankara il yönetimi tamamen feshedildi. Yeni başkanın belirlenmesi için değerlendirme süreci devam ediyor.

İzmir: Mevcut il yönetimi feshedildi. Yeni il başkanı ataması için değerlendirmeler sürüyor.

Bitlis: Metin Güzelkaya ve yönetimi feshedilerek tedbirli olarak disipline sevk edildi. Yerine henüz resmi bir atama yapılmadı, süreç işliyor.

Kadın Kolları Genel Başkanlığı: Asu Kaya görevden alındı. Yerine Ayten Gülsever getirildi.

ÖZGÜR ÇELİK: GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

Özgür Çelik'ten ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çelik şunları söyledi: "Ankara’dan İstanbul’a dönüş yolundayım, İl Başkanlığımıza geçiyorum. Haksızlığa boyun eğmemizi kimse beklemesin. İstanbul’un iradesini sonuna kadar savunacağız. Örgütümüzü ve partimizi savunacağız. Halkımız için, ülkemiz için, Cumhuriyet için, Görevimizin başındayız."

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Çelik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakan as Hakan as :
    Bu ülke bu yüzden düzelmez parti adının önemi yok oturan kalkmak istemiyor koltuklardan devleti milleti düşünen yok Allah gözünüzü doyursun toprakla 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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