Gebze'de tır kazası: 16 yaşındaki yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gebze'de tır kazası: 16 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

Gebze\'de tır kazası: 16 yaşındaki yaya hayatını kaybetti
15.06.2026 14:24
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde demir yüklü tırın manevra yaptığı sırada kaldırımda yürüyen 16 yaşındaki Berat Eker'e çarparak bahçe duvarı ile tır dorsesi arasında sıkışmasına neden oldu. Ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Gebze’de yaşanan trajik kazada, tırın çarptığı 16 yaşındaki Berat Eker, dorsesi ile bahçe duvarı arasında kaldı. Ağır yaralanan genç yaşamını yitirirken, tır sürücüsü gözaltına alındı

MANEVRA SIRASINDA ÇARPTI

Kaza, Tatlıkuyu Mahallesi 1319/2 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Ç. yönetimindeki 41 AAJ 484 plakalı demir yüklü tır, manevra yaptığı sırada kaldırımda yürüyen 16 yaşındaki Berat Eker'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç, tırın dorsesi ile yol kenarındaki bahçe duvarı arasında kaldı ve ağır yaralandı.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Berat Eker, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Hayatını kaybeden Berat Eker'in cenazesi, gerekli işlemlerin yapılması için Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı. Kazaya karışan tır sürücüsü Ö.Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Gebze, Bahçe, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gebze'de tır kazası: 16 yaşındaki yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

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