Dünya Kupası'nda Vize Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Kupası'nda Vize Krizi

15.06.2026 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve Kanada'nın katı vize politikaları, Dünya Kupası'nda tartışmalara neden oluyor.

2026 FIFA Dünya Kupası süresince ev sahibi ülkelerden ABD ve Kanada'nın vize politikası, turnuvanın en çok tartışılan siyasi gündemlerinden biri haline geldi.

Afrika kıtasının en üst düzey hakemlerinden biri olan ve Dünya Kupası'nda maç yönetmeye hazırlanan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ın ABD tarafından kabul edilmemesi, vize reddi yiyenlerin sembol ismi oldu.

34 yaşındaki Artan'ın yanı sıra Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub, Irak Milli Takımı fotoğrafçısı Talal Salah ve İran Milli Takımı teknik heyetinin bazı üyeleri de ABD'nin "katı vize politikası" uygulamasından nasibini alanlar arasında yerini aldı.

Kanada ise İngiltere'de cinsel suçlamalarla ilgili yargı süreci devam eden Ganalı futbolcu Thomas Partey'in ülkeye girişine izin vermedi.

ABD'deki takım kampına katılmak üzere Chicago Havalimanı'nda güvenlik gerekçesiyle saatlerce sorguya çekilen Irak milli takımının yıldız golcüsü Aymen Hussein'in, yoğun bürokratik krizin ardından ülkeye girişine izin verildi.

ABD ve Kanada'da yaşanan son olaylarla ilgili AA muhabirine konuşan BBC World'de Arapça ve İngilizce Haberleri Editörü Said Shehata, siyasetin spora müdahalesinin spora katkısından öte zarar verdiğini belirterek "Yaşanan tatsız olaylar turnuvanın tarihinde bir leke olarak kalacak ancak genel olarak Dünya Kupası atmosferi üzerinde büyük bir etkisi olmaz." dedi.

Maçlar sırasında göze çarpan boş koltukların bir sebebinin de gereksiz sert uygulanan vize politikasının olduğunun altını çizen Shehata "Vize ve girişle ilgili bu politikalar, Dünya Kupası ruhunu etkiliyor. Bazı oyuncuların, hakemlerin ve taraftarların girişi engellendi; bu iyi görünmüyor. Bazı koltuklar çoğunlukla bilet fiyatları nedeniyle boş kalıyor ancak vize politikaları da bu boş koltukların bir diğer nedeni." ifadelerini kullandı.

"FIFA, ev sahibi ülkelerle koordinasyon sağlamalı"

FIFA'nın üzerine düşeni yeterince yaptığını vurgulayan Shehata, FIFA'nın da yetki alanının sınırlı olduğunun altını çizerek "FIFA, ev sahibi ülkelerle koordinasyon sağlamalı, ancak nihai karar ev sahibi ülkelerin elinde. Devletlerin egemenliği altında, FIFA hiçbir şey yapamaz. Koordinasyon sağlarlar, ancak daha fazlasını yapamazlar." dedi.

Siyasetin spordaki etkisinin yok edilmesi gerektiğini ancak gündemde böyle bir şeyin görülemediğini belirten Shehata, "Tamamen ayrılmaları gerektiğine katılıyorum, ancak gerçek farklı bir hikaye anlatıyor. Örneğin, Rusya'nın spor etkinliklerinden men edilmesi, istenmeyen karışımın açık bir göstergesidir." yorumunda bulundu.

Ev sahibi ülkelerin spor organizasyonunu kendi siyasi çekişmelerine alet etmemesi gerektiğini belirten Shehata "Vize ve giriş, ev sahibi ülkelere bağlıdır ancak ev sahibi ülkeler, taraftarları, oyuncuları ve hakemleri turnuvalara katılmaktan haksız yere dışlamak için güçlerini kötüye kullanmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Etkinlikler, Kanada, Futbol, Dünya, Vize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda Vize Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Bakan Gürlek’in AP’nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti’den sert tepki Bakan Gürlek'in AP'nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti'den sert tepki
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti
Hatay’da fuhuş operasyonu Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Yanlış duymadınız Avustralya’ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik
ABD ile anlaşmada kritik eşik İran’ın talepleri karşılık buldu ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu

11:45
Partisiz kalan Özgür Özel’e sürpriz teklif: Bize gelin
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
11:44
Dünya bu görüntüleri konuşuyor 2 bin yıllık antik tiyatroda milli maç heyecanı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 2 bin yıllık antik tiyatroda milli maç heyecanı
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:38
Uzman çavuştan aile katliamı Evi neden bastığı ortaya çıktı
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
08:40
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 12:49:42. #7.13#
SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda Vize Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.