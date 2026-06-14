  Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası, sosyal medya fenomeni Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım, takipçilerine büyük bir sürpriz yaparak ikinci kez anne-baba olmaya hazırlandıklarını duyurdu. Beyazlar içindeki romantik hamilelik pozlarıyla bu müjdeyi veren çift, kısa sürede sosyal medyada tebrik yağmuruna tutuldu.

ZORLU SINAVLARDAN SONRA GELEN EN BÜYÜK SÜRPRİZ

Erçel ailesi, geçtiğimiz yıllarda büyük bir sınavdan geçmişti. Çiftin ilk kızları Aylin Mavi'nin küçük yaşta kanser tedavisi görmesi, başta teyzesi Hande Erçel olmak üzere tüm aileyi derinden sarsmıştı. Süreci büyük bir metanet ve gizlilikle yürüten aile, Mavi'nin hastalığı yenmesi Erçel ailesini sevince boğmuştu.

MAVİ ABLA OLUYOR

Mavi'nin sağlığına kavuşmasının ardından herkes çiftin ikinci çocuk planını uzun süre erteleyeceğini düşünüyordu. Ancak hayat onlara en güzel sürprizini yaptı ve şimdilerde büyüyen Mavi’nin abla olacağı müjdesi geldi. Anne Gamze Erçel haberi ultrason fotoğrafını göstererek duyurdu.

AİLE BAĞLARI DAHA DA GÜÇLENİYOR

Anneleri Aylin Erçel’i kaybettikten sonra birbirlerine daha da sıkı sıkıya bağlanan Hande ve Gamze Erçel kardeşler, bu süreçte adeta sırdaş oldu. Yeğeni Mavi'ye olan düşkünlüğüyle bilinen ünlü oyuncu Hande Erçel, yoğun iş temposuna rağmen ablasını ve eniştesi Caner Yıldırım'ı hiçbir an yalnız bırakmamıştı.

Güzel oyuncunun ikinci kez teyze olacağını öğrenen hayranları, sosyal medyada şimdiden tebrik mesajları yayınlamaya başladı. Bebeğin cinsiyeti henüz belli olmasa da bu haber, zor günleri geride bırakan Erçel ailesine ve sevenlerine derin bir nefes aldırdı.