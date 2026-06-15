Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz - Son Dakika
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Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz

15.06.2026 10:04
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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD Başkanı Trump'a ABD-İran mutabakatının Lübnan maddelerinin Tel Aviv için bağlayıcı olmadığını ve saldırılara devam edeceklerini söylediği iddia edildi. Bu iddiaların ardından bir açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD ile İran arasında varılan mutabakata rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'a ABD- İran arasında sağlanan mutabakatın Lübnan'a ilişkin maddelerinin Tel Aviv yönetimi için bağlayıcı olmadığını ve saldırılara devam edeceklerini söylediği öne sürüldü.

"İSRAİL ORDUSU ÇEKİLMEYECEK"

Yedioth Ahronot gazetesinin adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD-İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin Netanyahu ile Trump arasında yapılan telefon görüşmesinin detaylarına yer verildi. Haberde, Netanyahu'nun Trump'a İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini ve saldırılarını sürdüreceğini ilettiği kaydedildi.

Gazeteye konuşan İsrailli yetkililer, İran ile sağlanan mutabakatın ardından Washington yönetiminin İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini veya saldırılarını sınırlamasını talep etmesi halinde, İsrail'in ABD baskısıyla yüzleşmek zorunda kalabileceğine işaret etti.

KABİNEDEN NETANYAHU'YA DESTEK

Öte yandan, dün yapılan İsrail güvenlik kabinesi toplantısında bakanların büyük çoğunluğunun Netanyahu'nun Lübnan konusundaki tutumuna tam destek verdiği aktarıldı.

KATZ: İŞGAL ETTİĞİMİZ BÖLGELERDEN ÇEKİLMEYECEĞİZ

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Washington ile Tahran arasındaki mutabakata rağmen, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde, Suriye ve Gazze'de işgal ettiği bölgelerde ucu açık bir süreyle kalmaya devam edeceğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katz, Lübnan'ın güneyinde İsrail'in işgal ettiği bölgelerin yerel halktan "arındırılacağını" iddia etti.

Katz, Washington ile Tahran arasındaki mutabakata rağmen, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde, Suriye ve Gazze'de işgal ettiği bölgelerde ucu açık bir süreyle kalmaya devam edeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle, mevcut ve gelecekte oluşacak tüm baskılara rağmen, İsrail ordusunun Lübnan'dan geri çekilmesine karşı çıkıyoruz."

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bu durumu ABD Başkanı Donald Trump'a ve diğer üst düzey ABD'li yetkililere açıkça ifade ettiğini öne süren Katz, "Ben de dün bunu ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e net bir şekilde aktardım." iddiasında bulundu.

"TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Katz, İsrail'in güvenlik çıkarlarından taviz vermeyeceklerini, işgal ettikleri bölgelerden geri çekilmeyeceklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Eğer İran, Lübnan'daki olaylar nedeniyle İsrail'e saldırırsa, (İran'a) ona tüm gücümüzle saldıracağız ve aradaki güç farkını kendisine çok iyi hissettireceğiz. Biz sadece vatandaşlarımıza ve İsrail'in güvenliğine karşı sorumluyuz."

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Washington ile Tahran arasında varılan mutabakata sert tepki göstererek, "Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz. İsrail, ABD'nin bir sömürgesi (tebaası) değil." ifadesini kullanmıştı.

MUTABAKATTA ASKERİ OPERASYONLAR SONA ERECEK DENMİŞTİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata varıldığını duyurarak, "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etti." ifadesini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
    ABD sizi bi bıraksın eğlenceyi o zaman görürsünüz 0 0 Yanıtla
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