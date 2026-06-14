FIFA'dan Trendyol 1. Lig takımlarından Kayserispor ve Antalyaspor ile birlikte 2. Lig ekibi Ankaragücü'ne kötü haber geldi.
FIFA'nın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre; Süper Lig'den küme düşen Zecorner Kayserispor ve Hesap.com Antalyaspor ile birlikte 2. Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü transfer yasağı cezası verildi.
Yapılan açıklamada, Antalyaspor ile Kayserispor'a 3 dönem, Ankaragücü'ne ise mevcut yükümlülüklerini yerine getirene kadar transfer yapma yasağı verildiği ifade edildi.
Son Dakika › Spor › FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı - Son Dakika
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