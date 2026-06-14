FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı - Son Dakika
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FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı

FIFA\'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı
14.06.2026 16:13
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FIFA; Trendyol 1. Lig takımlarından Kayserispor ve Antalyaspor ile birlikte 2. Lig ekibi Ankaragücü'ne transfer yasağı cezası verdi.

FIFA'dan  Trendyol 1. Lig takımlarından Kayserispor ve Antalyaspor ile birlikte 2. Lig ekibi Ankaragücü'ne kötü haber geldi.

3 TAKIMA DA TRANSFER YASAĞI

FIFA'nın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre; Süper Lig'den küme düşen Zecorner Kayserispor ve Hesap.com Antalyaspor ile birlikte 2. Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü transfer yasağı cezası verildi.

CEZALARIN SÜRELERİ

Yapılan açıklamada, Antalyaspor ile Kayserispor'a 3 dönem, Ankaragücü'ne ise mevcut yükümlülüklerini yerine getirene kadar transfer yapma yasağı verildiği ifade edildi.

Kayserispor, Antalyaspor, Ankaragücü, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

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