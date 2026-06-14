Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Ukrayna'da yılın teknik direktörü ödülünü kazandı.
Ukrayna Premier Lig'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yapılan oylamada rakiplerini geride bırakan Arda Turan, 2025-2026 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi. Yapılan oylamada LNZ Cherkasy'nin teknik direktörü Vitaliy Ponomaryov ikinci, Polissya'yı çalıştıran Ruslan Rotan ise üçüncü oldu.
Ukrayna Premier Lig'de geride kalan sezonu Arda Turan yönetiminde şampiyon olarak tamamlayan Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde ise yarı final oynama başarısı gösterdi.
Son Dakika › Spor › Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?