Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçildi - Son Dakika
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Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçildi

Arda Turan, Ukrayna Premier Lig\'de yılın teknik direktörü seçildi
14.06.2026 17:40
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Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'de yılın teknik direktörü ödülünü kazandı.

Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Ukrayna'da yılın teknik direktörü ödülünü kazandı.

ARDA TURAN YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ

Ukrayna Premier Lig'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yapılan oylamada rakiplerini geride bırakan Arda Turan, 2025-2026 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi. Yapılan oylamada LNZ Cherkasy'nin teknik direktörü Vitaliy Ponomaryov ikinci, Polissya'yı çalıştıran Ruslan Rotan ise üçüncü oldu.

LİGDE ŞAMPİYON, AVRUPA'DA YARI FİNAL

Ukrayna Premier Lig'de geride kalan sezonu Arda Turan yönetiminde şampiyon olarak tamamlayan Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde ise yarı final oynama başarısı gösterdi.

Shakhtar Donetsk, Arda Turan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçildi - Son Dakika

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