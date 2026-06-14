Kendisine tuhaf sorular soran adamı paylaştı: Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz? - Son Dakika
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Kendisine tuhaf sorular soran adamı paylaştı: Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz?

14.06.2026 14:56
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Bodrum'da plajda vakit geçiren bir kadın, yanına gelen bir erkeğin yönelttiği kişisel sorular nedeniyle yaşadığı rahatsızlığı kayda alarak paylaştı. Görüntüleri "Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz?" notuyla yayımlayan kadın, plajda yaşanan diyaloğu takipçileriyle paylaştı. Video, kişisel sınırlar ve iletişim biçimleri üzerine tartışma yarattı.

Bodrum'da plajda vakit geçiren bir kadın, yanına gelen bir erkeğin sorduğu sorular nedeniyle yaşadığı rahatsızlığı sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede ilgi görürken, kadın yaşananları "Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz?" notuyla anlattı.

PLAJDAKİ DİYALOĞU KAYDA ALDI

Bodrum'da plajda oturup yemek yiyen bir kadın, yanına yaklaşan bir erkekle arasında geçen diyaloğu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Videoda erkeğin peş peşe kişisel sorular yönelttiği, kadının ise kısa yanıtlar verdiği görülüyor.

"BİR KADINA PLAJDA NASIL YAKLAŞILMAZ?"

Görüntüleri paylaşan kadın, videoya "Kadın olmak zor. Plajda yemek yerken bakın neler sorulmaz" ve "Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz?" notlarını ekledi.

Videoda kadının, kendisine yöneltilen sorular karşısında rahatsızlık duyduğu ve sohbeti sürdürmek istemediği izlenimi oluşuyor.

GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Yaklaşık iki dakikalık videoda plajda yaşanan diyalog yer alırken, görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi. Paylaşım, kamusal alanlarda tanımadığı kişilere yaklaşım biçimleri ve kişisel sınırlar konusundaki tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kendisine tuhaf sorular soran adamı paylaştı: Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz? - Son Dakika

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