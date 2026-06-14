ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu

14.06.2026 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ile ABD arasında müzakere edilen mutabakat metninin detayları ortaya çıktı. Taslakta çatışmaların durdurulmasından yaptırımların kaldırılmasına, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasından nükleer müzakerelere kadar birçok kritik başlık yer alıyor. Son aşamada ABD'nin yaptırımlarının kaldırılması, savaştan kaynaklanan zararların telafi edilmesi için mekanizmalar öngörülmesi dikkate alınıyor. Bu madde İran'ın en önemli taleplerinden biri olarak kabul ediliyor.

ABD ile İran arasında üzerinde çalışılan mutabakat zaptının detayları ortaya çıktı. İran'daki üst düzey kaynaklardan edinilen bilgilere göre; mutabakat taslağında ilk aşamada İran ve Lübnan'a yönelik askeri operasyonların tamamen durdurulması ve yeni askeri eylemlerin önlenmesi öngörülüyor. Ayrıca ABD'nin, bölgede gerilimin yeniden tırmanmaması için güvenlik garantileri vermesi planlanıyor.

DONDURULMUŞ VARLIKLAR SERBEST BIRAKILACAK

Taslak metne göre anlaşmanın uygulanmaya başlamasıyla birlikte İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmı serbest bırakılacak. Bununla eş zamanlı olarak ekonomik ilişkilerin canlandırılması ve petrol satışlarının önünün açılması amacıyla bazı yaptırımların askıya alınması süreci başlayacak.

DENİZCİLİK VE TİCARET KISITLAMALARI KALDIRILACAK

Mutabakatın önemli maddelerinden biri de denizcilik alanındaki kısıtlamaların azaltılması oldu. İran'ın deniz ticareti normal şartlara dönecek ve uluslararası taşımacılık güzergahındaki mevcut engeller kaldırılacak. İran ticari gemilerinin uluslararası sularda daha rahat hareket etmesi ve deniz ticaretinin normalleşmesi hedefleniyor.

NÜKLEER KONULAR SONRAKİ AŞAMAYA BIRAKILDI

Müzakere edilen çerçevede nükleer meselelerin ilk aşamada ele alınmaması dikkat çekti. Tarafların öncelikle ilk taahhütleri hayata geçirmesi ve bunların doğrulanmasının ardından nükleer konuların masaya yatırılması öngörülüyor.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Taslağın son aşamasında ABD'nin birincil ve ikincil yaptırımlarının kaldırılması gündeme geliyor. Ayrıca savaş ve ekonomik baskılardan kaynaklanan zararların telafisine yönelik mekanizmaların oluşturulması da İran'ın en önemli talepleri arasında yer alıyor. 

Taslak metinde ABD'nin İran'a yönelik petrol yaptırımlarını belirli bir süre için kaldırması da bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimlik Krizi Sadece 4 Dakika Kaldı Kimlik Krizi! Sadece 4 Dakika Kaldı
Antalya’da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler Antalya'da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler
Dicle’de Askeri Balta Cinayeti Aydınlatıldı Dicle'de Askeri Balta Cinayeti Aydınlatıldı
İstanbul’da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama İstanbul'da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama
LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de
Hamaney’in Cenaze Töreni Tarihleri Açıklandı Hamaney'in Cenaze Töreni Tarihleri Açıklandı
Kılıçdaroğlu CHP’si yüzde kaç oy alır Özgür Özel, anket sonucu paylaştı Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
Yargıyı hızlandıracak adım: Duruşmalar için “3 ay sınırı“ geliyor Yargıyı hızlandıracak adım: Duruşmalar için "3 ay sınırı" geliyor
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir
LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı Gözler 10 Temmuz’da LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! Gözler 10 Temmuz'da

16:26
Sinirler gerildi Hakan Çalhanoğlu ve yabancı gazeteci arasında dikkat çeken diyalog
Sinirler gerildi! Hakan Çalhanoğlu ve yabancı gazeteci arasında dikkat çeken diyalog
16:13
FIFA’dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı
FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı
15:20
Yanlış duymadınız Avustralya’ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik
Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik
15:18
Hatay’da fuhuş operasyonu Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
14:59
Bakan Gürlek’in AP’nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti’den sert tepki
Bakan Gürlek'in AP'nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti'den sert tepki
14:56
Kendisine tuhaf sorular soran adamı paylaştı: Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz
Kendisine tuhaf sorular soran adamı paylaştı: Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz?
14:10
Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı TRT’nin yaptığı hata olay oldu
Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı! TRT'nin yaptığı hata olay oldu
13:45
Hizbullah İsrail’in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv’den jet misilleme geldi
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi
13:27
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti
12:46
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
12:41
Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı
Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 16:39:39. #7.12#
SON DAKİKA: ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.