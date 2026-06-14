ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu

ABD ile İran arasında üzerinde çalışılan mutabakat zaptının detayları ortaya çıktı. İran'daki üst düzey kaynaklardan edinilen bilgilere göre; mutabakat taslağında ilk aşamada İran ve Lübnan'a yönelik askeri operasyonların tamamen durdurulması ve yeni askeri eylemlerin önlenmesi öngörülüyor. Ayrıca ABD'nin, bölgede gerilimin yeniden tırmanmaması için güvenlik garantileri vermesi planlanıyor.

DONDURULMUŞ VARLIKLAR SERBEST BIRAKILACAK

Taslak metne göre anlaşmanın uygulanmaya başlamasıyla birlikte İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmı serbest bırakılacak. Bununla eş zamanlı olarak ekonomik ilişkilerin canlandırılması ve petrol satışlarının önünün açılması amacıyla bazı yaptırımların askıya alınması süreci başlayacak.

DENİZCİLİK VE TİCARET KISITLAMALARI KALDIRILACAK

Mutabakatın önemli maddelerinden biri de denizcilik alanındaki kısıtlamaların azaltılması oldu. İran'ın deniz ticareti normal şartlara dönecek ve uluslararası taşımacılık güzergahındaki mevcut engeller kaldırılacak. İran ticari gemilerinin uluslararası sularda daha rahat hareket etmesi ve deniz ticaretinin normalleşmesi hedefleniyor.

NÜKLEER KONULAR SONRAKİ AŞAMAYA BIRAKILDI

Müzakere edilen çerçevede nükleer meselelerin ilk aşamada ele alınmaması dikkat çekti. Tarafların öncelikle ilk taahhütleri hayata geçirmesi ve bunların doğrulanmasının ardından nükleer konuların masaya yatırılması öngörülüyor.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Taslağın son aşamasında ABD'nin birincil ve ikincil yaptırımlarının kaldırılması gündeme geliyor. Ayrıca savaş ve ekonomik baskılardan kaynaklanan zararların telafisine yönelik mekanizmaların oluşturulması da İran'ın en önemli talepleri arasında yer alıyor.

Taslak metinde ABD'nin İran'a yönelik petrol yaptırımlarını belirli bir süre için kaldırması da bulunuyor.