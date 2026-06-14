Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik - Son Dakika
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Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik

14.06.2026 15:20
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'yi 2-0 mağlup eden Avustralya, turnuva tarihindeki önemli bir eşiği geçti. Kangurular, Dünya Kupası'nda ilk kez bir Avrupa takımını iki farklı skorla mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında A Milli Futbol Takımı'nı 2-0 mağlup eden Avustralya, turnuvaya sürpriz bir galibiyetle başladı. Nestory Irankunda ve Connor Metcalfe'nin golleriyle sahadan galibiyetle ayrılan Avustralya, aynı zamanda tarihi bir başarıya da imza attı.

Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik

AVRUPA TAKIMLARINA KARŞI İLK KEZ

Dünya Kupası istatistiklerine göre Avustralya, turnuva tarihinde ilk kez Avrupa kıtasından bir rakibini iki farklı skorla mağlup etmeyi başardı. Kangurular daha önce Avrupa temsilcilerine karşı galibiyetler alsa da hiçbirini iki gol farkla yenememişti.

Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik

DÜNYA KUPASI'NDAKİ 5. GALİBİYET

Türkiye karşısında elde edilen sonuç, Avustralya'nın Dünya Kupası tarihindeki beşinci galibiyeti olarak kayıtlara geçti. Avustralyalılar daha önce Dünya Kupası'nda Japonya, Sırbistan, Tunus ve Danimarka'yı mağlup etmeyi başarmıştı.

Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik

AVRUPA'YA KARŞI İLK ZAFER SIRBİSTAN'A

Avustralya'nın Dünya Kupası'nda Avrupa temsilcileri karşısındaki ilk galibiyeti 2010 yılında gelmişti. Kangurular, Güney Afrika'da düzenlenen turnuvada Sırbistan'ı 2-1 mağlup ederek Avrupa ekiplerine karşı ilk zaferini elde etmişti.

Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik

YENİ REKOR TÜRKİYE MAÇINDA GELDİ

2026 Dünya Kupası'nda Türkiye karşısında alınan 2-0'lık sonuç ise Avustralya futbol tarihine yeni bir sayfa ekledi. Kangurular, Dünya Kupası sahnesinde ilk kez bir Avrupa takımını iki farklı skorla mağlup ederek önemli bir istatistiğin sahibi oldu.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Avustralya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik - Son Dakika

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