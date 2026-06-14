Sinirler gerildi! Hakan Çalhanoğlu ve yabancı gazeteci arasında dikkat çeken diyalog - Son Dakika
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Sinirler gerildi! Hakan Çalhanoğlu ve yabancı gazeteci arasında dikkat çeken diyalog

14.06.2026 16:26
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımımızda kaptan Hakan Çalhanoğlu maç sonu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen bir soruya sinirlenen Hakan Çalhanoğlu'nun cevabı dikkat çekti. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık yenilginin ardından basın toplantısında konuşan Hakan Çalhanoğlu ile yabancı bir gazeteci arasında gergin ve dikkat çekici bir diyalog yaşandı. 

ÇALHANOĞLU, OYNANAN OYUNA SAHİP ÇIKTI

Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 kaybeden A Milli Takım’da moraller bozulurken, kaptan Hakan Çalhanoğlu’nun maç sonu yaptığı açıklamalar gündeme damga vurdu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında deneyimli orta saha oyuncusu, yenilgiye rağmen sergilenen oyuna sahip çıktı.

Sinirler gerildi! Hakan Çalhanoğlu ve yabancı gazeteci arasında dikkat çeken diyalog

BASIN TOPLANTISINA DAMGA VURAN DİYALOG

Toplantı sırasında yabancı bir gazetecinin, Çalhanoğlu'nun maç öncesindeki iddialı sözlerini hatırlatarak sorduğu soru salondaki atmosferi hareketlendirdi. Gazeteci, "Dün Türkiye'nin daha yetenekli bir takım olduğunu ve maça hükmedeceğinizi söylemiştiniz. Ne yanlış gitti? Avustralya'nın performansı sizi şaşırttı mı?" sorusunu yöneltti.

''OYUNU BİZİM DOMİNE ETMEDİĞİMİZİ Mİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ?''

Bu soruya net bir dille karşı çıkan Hakan Çalhanoğlu, sinirini gizleyemeyerek "Sizinle aynı fikirde değilim. Bugün oyunu tamamen bizim domine ettiğimizi herkes gördü. Oyunu bizim domine etmediğimizi mi düşünüyorsunuz? Avustralya sadece geride bekledi ve iyi savunma yaptı. İki kez uzun top attılar ve golü buldular. Bunlar tamamen bizim bireysel hatalarımız." dedi. 

Sinirler gerildi! Hakan Çalhanoğlu ve yabancı gazeteci arasında dikkat çeken diyalog

''TEK EKSİK GOLDÜ''

Karşılaşma boyunca topla oynama ve kontrolün kendilerinde olduğunu vurgulayan kaptan, "Eğer 90 dakika boyunca oyunu kontrol edip gol atamıyorsanız; bu, her saniye, her dakika maça odaklanmanız ve asla pes etmemeniz gerektiği anlamına gelir. Bence iyi bir maç çıkardık. Tek yapamadığımız şey gol atmaktı." sözlerini sarf etti. 

A Milli Futbol Takımı, Hakan Çalhanoğlu, Dünya Kupası, Milli Takım, Avustralya, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Sinirler gerildi! Hakan Çalhanoğlu ve yabancı gazeteci arasında dikkat çeken diyalog - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Çok iyiyiz. Peki bizi kim dövüyor. İnsanlar aç ama ekonomi çok iyi. Aynen böyle. 0 0 Yanıtla
  • Murat Aslan Murat Aslan:
    Tüm dünya yıldızları antrenman yaparken bizimkiler reklamlarda boy gösteriyor sonra niye yenildik.... Bunlara verilen paralara yazık... vallahi Samsun sporu çıkarın bu Avustralya ya 5 atardik 0 0 Yanıtla
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