Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın? - Son Dakika
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Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?

Montella\'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?
14.06.2026 16:55
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde karşı karşıya geldiği Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonunda birçok futbol otoritesi ve futbolsever, teknik direktör Vincenzo Montella'ya Can Uzun'a 90 dakika boyunca forma şansı vermemesi tepki gösterdi.

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı millilerimiz için şanssız başladı. D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya ile kozlarını paylaşan A Millî Takım, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Vancouver’da oynanan müsabakada hücum hattında üretken olmakta zorlanan ve savunma zaafları yaşayan Ay-Yıldızlılar, turnuvanın açılış maçında taraftarlarını üzdü.

MONTELLA'YA MAÇ SONU TEPKİSİ

Bu sonuçla birlikte ilk maçında ağır bir yara alan millilerde, mağlubiyetin faturası ise oyuncu değişikliklerinde geç kalan ve oyuncu hamleleriyle eleştirilen İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'ya kesildi.

Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?

''CAN UZUN NEDEN OYNAMADI?''

Karşılaşmanın ardından spor kamuoyu ve sosyal medyadaki futbolseverler adeta ayağa kalktı. Futbolseverler, teknik direktör Vincenzo Montella'ya Can Uzun'a 90 dakika boyunca forma şansı vermemesi tepki gösterdi. Skor üretmekte ve yaratıcılık kapılarını açmakta zorlandığımız 90 dakika boyunca, formda golcünün süre alamaması eleştirilerin odağı oldu. Birçok futbol otoritesi, Montella'nın maça müdahale etmekte geç kaldığını belirterek, "Böylesine yaratıcı bir oyuncunun, skor 2-0 aleyhimizeyken bile oyuna dahil edilmemesi kabul edilemez.'' sözlerini sarf etti. 

GÖZLER GRUBUN İKİNCİ MAÇINDA

Dünya Kupası'na şok bir mağlubiyetle başlayan A Milli Takım'da gözler grubun ikinci haftasında Paraguay ile oynanacak maça çevrildi. 

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Son Dakika Dünya Kupası Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın? - Son Dakika

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