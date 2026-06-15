Partisiz kalan Özgür Özel\'e sürpriz teklif: Bize gelin

CHP'de mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası genel başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel cephesi arasındaki güç savaşı, partiyi bölünmenin eşiğine getirdi. Karşılıklı hamleler ve peş peşe gelen ihraçlarla tırmanan kriz, Ankara kulislerini sallayacak yepyeni bir iddiayı gündeme taşıdı: TBMM'de 7. bir grubun kurulması ve Özgür Özel'in yeni parti için ofis tuttuğu iddiası...

KILIÇDAROĞLU İHRAÇLARA DEVAM EDECEK

Kulislerdeki iddialara göre, koltuğu yeniden devralan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel’e yakın isimleri tasfiye etmek amacıyla başlattığı ihraç dalgasını sürdürmeye kararlı olduğu öne sürülüyor. Buna karşılık Özgür Özel cephesi ise son ana kadar parti içi siyasi mücadeleyi bırakmayacak mesajını veriyor. Ancak perde arkasında Özgür Özel’in yeni bir parti kurma hazırlıklarına başladığı ve şimdiden bir çalışma ofisi tuttuğu iddiaları siyaset kulislerinde yüksek sesle konuşuluyor.

BOMBA FORMÜL: CHP'DEN İHRAÇ EDİLENLER TİP'E GEÇEBİLİR

Ekonomi gazetesinde yer alan habere göre, CHP’deki bölünmenin muhalefeti zayıflatmamasını isteyen bazı isimler Meclis’te dengeleri değiştirecek bir formül üzerinde duruyor. İddiaya göre, CHP'den ihraç edilen veya istifa eden milletvekillerinin Türkiye İşçi Partisi (TİP) çatısı altında birleşerek Meclis'te 7. bir grup kurabileceği değerlendiriliyor. Hatta TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın, Meclis’te daha güçlü bir temsil ve ortak zemin yaratmak adına Özgür Özel'e bu yönde bir teklif götürdüğü de sızan iddialar arasında.

MECLİS GRUBUNDA "YÖNETİM" BİLMECESİ

Geçtiğimiz hafta 9 milletvekilinin üyeliğinin tedbirli olarak askıya alınması, CHP'nin TBMM'deki işleyişini de kilitledi. İhraç listesinde Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da yer almasıyla Meclis yönetiminde büyük bir boşluk oluştu. Şu an resmi kayıtlara göre tek Grup Başkanvekili olarak Murat Emir görünürken, boşalan koltuklar için yeni bir kriz kapıda:

Kılıçdaroğlu Cephesi: Boşalan grup başkanvekilliklerine doğrudan atama yapılabileceğini savunuyor.

Özgür Özel Cephesi: Parti tüzüğü gereği yeni isimlerin mutlaka kapalı grup toplantısında seçimle belirlenmesi gerektiğinde diretiyor.

GÖZLER YARINKİ GRUP TOPLANTISINDA

Siyasi krizin gölgesinde gözler yarın Meclis’te yapılması planlanan CHP grup toplantısına çevrildi. Eğer taraflar son dakikada bir uzlaşıya varamazsa, tıpkı geçtiğimiz hafta olduğu gibi Meclis çatısı altında yine iki farklı idari görüntünün ortaya çıkması ve sert tartışmaların yaşanması bekleniyor.