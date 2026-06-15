Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği Temmuz ayı maaş zammı için geri sayım sürerken, Merkez Bankası’nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi ile hesaplar yeniden güncellendi. Yılın ilk 5 ayına ait enflasyon verileriyle zam oranları büyük ölçüde netleşirken, Haziran ayı tahmini ile birlikte nihai tablo şekillenmeye başladı.
Ocak-Mayıs dönemini kapsayan enflasyon verileri ışığında zam marjları kesinleşti. Ocak'ta yüzde 4,84, Şubat'ta yüzde 2,96, Mart'ta yüzde 1,94, Nisan'da yüzde 4,18 ve Mayıs'ta yüzde 1,71 olarak gerçekleşen enflasyon oranları neticesinde; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 16,61, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 12,41'lik bir zam oranı garanti altına alınmış durumda.
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yer alan Haziran ayı enflasyon beklentisi olan yüzde 1,36’nın gerçekleşmesi halinde, Temmuz zammı oranları şu şekilde öngörülüyor:
Tahminlerin gerçekleşmesi durumunda maaşlarda şu seviyelere ulaşılması bekleniyor:
Gözler şimdi Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihe ve ardından yapılacak resmi düzenlemelere çevrilmiş durumda.
Son Dakika › Güncel › Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar - Son Dakika
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