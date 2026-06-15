Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği Temmuz ayı maaş zammı için geri sayım sürerken, Merkez Bankası’nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi ile hesaplar yeniden güncellendi. Yılın ilk 5 ayına ait enflasyon verileriyle zam oranları büyük ölçüde netleşirken, Haziran ayı tahmini ile birlikte nihai tablo şekillenmeye başladı.

5 AYLIK VERİLER ZAMMI GARANTİLEDİ

Ocak-Mayıs dönemini kapsayan enflasyon verileri ışığında zam marjları kesinleşti. Ocak'ta yüzde 4,84, Şubat'ta yüzde 2,96, Mart'ta yüzde 1,94, Nisan'da yüzde 4,18 ve Mayıs'ta yüzde 1,71 olarak gerçekleşen enflasyon oranları neticesinde; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 16,61, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 12,41'lik bir zam oranı garanti altına alınmış durumda.

HAZİRAN TAHMİNİ İLE RAKAMLAR NETLEŞİYOR

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yer alan Haziran ayı enflasyon beklentisi olan yüzde 1,36’nın gerçekleşmesi halinde, Temmuz zammı oranları şu şekilde öngörülüyor:

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Yüzde 18,19 zam.

Yüzde 18,19 zam. Memur ve Memur Emeklileri: Yüzde 7’lik toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı ile toplamda yüzde 13,93 zam.

İŞTE YENİ MAAŞ SENARYOLARI

Tahminlerin gerçekleşmesi durumunda maaşlarda şu seviyelere ulaşılması bekleniyor:

En Düşük Emekli Maaşı: 20 bin TL seviyesinden 23 bin 638 TL'ye çıkabileceği öngörülüyor. (Not: En düşük emekli maaşında yasal düzenleme yapılması gerekmektedir.)

20 bin TL seviyesinden 23 bin 638 TL'ye çıkabileceği öngörülüyor. (Not: En düşük emekli maaşında yasal düzenleme yapılması gerekmektedir.) En Düşük Memur Maaşı: 61 bin 890 TL’den 70 bin 511 TL’ye yükselebilir.

61 bin 890 TL’den 70 bin 511 TL’ye yükselebilir. En Düşük Memur Emeklisi Maaşı: 27 bin 770 TL’den 31 bin 640 TL’ye çıkabilir.

Gözler şimdi Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihe ve ardından yapılacak resmi düzenlemelere çevrilmiş durumda.