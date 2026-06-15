25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir - Son Dakika
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25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir

25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
15.06.2026 09:26
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Türkiye idari haritasında tarihi bir değişikliğe hazırlanıyor. İl sayısını 81'den 106'ya çıkaracak yeni düzenleme için gözler Meclis'e çevrildi. Kriterleri karşılayan 25 ilçenin il yapılması planlanırken; listede hem Konya hem de Zonguldak'tan "Ereğli"nin bulunması isim krizini, aday ilçelerin "100" numaralı plakayı almak istememesi ise plaka tartışmasını beraberinde getirdi.

Türkiye'de 1989 yılında Aksaray ile başlayan ve 1999 yılına kadar devam ederek il sayısını 67’den 81’e yükselten ilçelerin il yapılması süreci, yıllar sonra yeniden hız kazandı. Ankara kulislerinde konuşulan ve Türkiye'nin il sayısını 106'ya çıkaracak yeni düzenleme için Meclis mesaisi beklenirken, il olması öngörülen 25 ilçenin isim listesi de netleşmeye başladı.

İL OLMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Yeni il yapılacak ilçelerin belirlenmesinde masadaki en önemli kriterin "nüfus" olduğu belirtiliyor. Bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için şu ana şartları taşıması gerekiyor:

  • En az 100 bin nüfusa sahip olmak,
  • Mevcut şehir merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunmak,
  • Ekonomik gelişmişlik seviyesi,
  • Yeterli ulaşım ve altyapı olanaklarına sahip olmak.

İŞTE İL OLMAYA HAZIRLANAN 25 İLÇE

Belirlenen bu kriterler doğrultusunda yapılan çalışmalarda, il olmaya en yakın 25 ilçe şu şekilde sıralanıyor:

Alanya (Antalya), Tarsus (Mersin), Çorlu (Tekirdağ), İnegöl (Bursa), Siverek (Şanlıurfa), Manavgat (Antalya), İskenderun (Hatay), Fethiye (Muğla), Akhisar (Manisa), Edremit (Balıkesir), Ereğli (Zonguldak), Erciş (Van), Bandırma (Balıkesir), Cizre (Şırnak), Nazilli (Aydın), Ereğli (Konya), Lüleburgaz (Kırklareli), Ergani (Diyarbakır), Kahta (Adıyaman), Ünye (Ordu), Kozan (Adana), Elbistan (Kahramanmaraş), Polatlı (Ankara), Midyat (Mardin) ve Yüksekova (Hakkari).

İKİ 'EREĞLİ' İÇİN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE

Listede en çok dikkat çeken detaylardan biri ise "Ereğli" ismi oldu. İl olmaya hazırlanan ilçeler arasında hem nüfusu 173 bin olan Zonguldak'ın Ereğli ilçesi, hem de nüfusu 158 bin olan Konya'nın Ereğli ilçesi bulunuyor.

İki ilçenin de aynı anda il yapılması durumunda resmiyette karışıklık yaşanmaması adına, bu illerden birinin adının değiştirilmesi gündeme gelecek. Hangi ilçenin isminin değişeceği veya nasıl bir formül uygulanacağı ise henüz netlik kazanmadı.

İLÇELER '100' NUMARALI PLAKAYI İSTEMİYOR

Öte yandan, yeni illerle birlikte Türkiye'deki plaka sıralamasında da ilginç bir tartışma ortaya çıktı. Sözcü'nün haberine göre; il sayısının 106'ya çıkmasıyla birlikte tahsis edilecek yeni plaka numaraları arasında "100" numarasını hiçbir ilçe almak istemiyor.

Teklif hazırlıkları sırasında sadece il statüsü kazandırma sürecinin değil, yeni illerin plaka numaralarının nasıl belirleneceği ve bu "100 plaka" krizinin nasıl çözüleceği de merak konusu olmaya devam ediyor.

Politika, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem 25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir - Son Dakika

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