Eski hakem Arda Kardeşler'e büyük tepki! Fenerbahçeli taraftarlarla tartıştı

A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya karşılaşmasının ardından Vancouver Havalimanı'nda dikkat çeken bir olay yaşandı. Eski hakem Arda Kardeşler, havalimanında karşılaştığı Fenerbahçeli taraftarların tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

"FENERBAHÇE'DEN ÇALDIĞINIZ PUANLARI KONUŞALIM"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı taraftarların Arda Kardeşler'e geçmiş dönemde yönettiği maçlarla ilgili tepki gösterdiği görüldü. Taraftarlardan birinin, "Fenerbahçe'den çaldığınız puanları konuşalım" sözleriyle Kardeşler'e seslendiği duyuldu.

ARDA KARDEŞLER'DEN YANIT

Tepkiler karşısında sessiz kalmayan Arda Kardeşler'in taraftara cevap verdiği anlar da kameralara yansıdı. Kardeşler'in, "İstediğini konuşalım da çekmeye utanmıyor musun?" ifadelerini kullandığı görüldü.

GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE YAYILDI

Taraflar arasında yaşanan kısa süreli sözlü tartışmanın ardından herhangi bir fiziki müdahale yaşanmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırırken, futbolseverler arasında farklı yorumlara neden oldu.

DİKKAT ÇEKEN KARŞILAŞMA

Milli maç için Vancouver'da bulunan Fenerbahçeli taraftarlarla eski hakem Arda Kardeşler'in karşılaşması, maç sonrası en çok konuşulan olaylardan biri haline geldi.