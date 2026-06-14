Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti

14.06.2026 14:56
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü Adem Altıparmak olay yerinde, eşi Fatma Altıparmak ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Rize'de uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı koca hayatını kaybetti.  Kaza, Ardeşen ilçesine bağlı Bayırcık köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Altıparmak sevk ve idaresindeki 53 HR 291 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI 

Kazada Adem Altıparmak olay yerinde hayatını kaybederken eşi olduğu öğrenilen Fatma Altıparmak olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı olarak Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Altıparmak burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ardeşen, Yaşam, Rize, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti - Son Dakika

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