Dünya Kupası sürerken kovuldu! 5 gollük hezimet sonrası yeni hoca geldi

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki ilk maçında İsveç'e 5-1 mağlup olan Tunus Milli Takımı'nda teknik direktör değişikliği yaşandı. Turnuvaya ağır bir yenilgiyle başlayan Kuzey Afrika temsilcisi, teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırdı.

FATURA LAMOUCHI'YE KESİLDİ

Tunus Futbol Federasyonu, Dünya Kupası devam ederken aldığı kararla Fransız teknik adamın görevine son verdi. Ocak ayında göreve getirilen Lamouchi'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği açıklandı.

YERİNE HERVE RENARD GETİRİLDİ

Tunus Futbol Federasyonu Başkanı Moez Nassari, ülke televizyonuna yaptığı açıklamada Herve Renard ile anlaşma sağlandığını duyurdu. 57 yaşındaki teknik adamın, 2026 Dünya Kupası sonuna kadar milli takımın başında olacağı belirtildi.

AFRİKA FUTBOLUNUN UZMAN İSMİ

Son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştıran Herve Renard, Afrika futbolundaki başarılarıyla tanınıyor. Deneyimli teknik adam kariyerinde Fas, Fildişi Sahili, Zambiya ve Angola milli takımlarını çalıştırırken, Gana Milli Takımı'nda da yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

İLK ANTRENMANA ÇIKACAK

Renard'ın Meksika'nın Monterrey kentine giderek takımın başına geçeceği ve ilk antrenmanını kısa süre içinde yöneteceği öğrenildi. Tunus, Dünya Kupası'ndaki kalan maçlarında yeni teknik direktörüyle çıkış arayacak.