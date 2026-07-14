Türkiye genelinde dev FETÖ operasyonu: Tam 704 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye genelinde dev FETÖ operasyonu: Tam 704 şüpheli yakalandı

Türkiye genelinde dev FETÖ operasyonu: Tam 704 şüpheli yakalandı
14.07.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz’un 10. yılında Türkiye genelinde cumhuriyet başsavcılıkları, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen 973 şüpheliye yönelik operasyon için düğmeye bastı. 81 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 704 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 170’i aktif, 6’si emekli, 44’ü ihraç kamu personeli ve 484’ü ise özel sektör çalışanı ve sivil şahıslardan oluşuyor.

Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’nin hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz’da yazılan destanın 10. yılına günler kala, 13 Temmuz’da Türkiye genelinde FETÖ/PDY bağlantılı şahısların yakalanması için düğmeye basıldı.

973 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

81 il cumhuriyet başsavcılıkları tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında 973 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantılı şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

704 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda şüphelilerden 704'ü yakalanarak gözaltına alınırken, 269'unun yakalama süreçleri devam diyor.

Gözaltına alınan 704 şüpheliden 170’i aktif, 6’si emekli, 44’ü ihraç kamu personelinden oluşurken; 484’ü ise özel sektör çalışanı ve sivil şahıslardan oluşuyor.

111'İ İKİ BAKANLIĞA BAĞLI

Gözaltında bulunan 170 aktif kamu personelinden 97’sinin ise İçişleri Bakanlığı’na bağlı bulundukları ve bunlardan 1’inin emniyet amiri, 1’inin komiser, 94’ünün polis memuru ve 1’inin de jandarma personeli oldukları belirlendi.

Bu şüphelilerden 14'ünün ise Adalet Bakanlığına bağlı oldukları ve 1’inin zabıt katibi, 8’inin infaz koruma memuru oldukları, 5’inin de serbest avukat oldukları tespit edildi.

Operasyonlarda ayrıca öğretmen, doktor, hemşire, akademisyen ve araştırma görevlilerinin de gözaltına alınanlar arasında yer aldığı öğrenildi. 

Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz, Operasyon, Türkiye, Terör, Kamu, Son Dakika

Son Dakika İçişleri Bakanlığı Türkiye genelinde dev FETÖ operasyonu: Tam 704 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçilerin “beyaz altın“ nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar Çiftçilerin "beyaz altın" nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar
Eski halılar Antalya’nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor Eski halılar Antalya'nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor
Sürü sahibi yıkıldı 150 hayvan aynı anda telef oldu Sürü sahibi yıkıldı! 150 hayvan aynı anda telef oldu
Mağarada bulunan cesedi, yoğun metan gazından dolayı çıkarılamadı Mağarada bulunan cesedi, yoğun metan gazından dolayı çıkarılamadı
Yaşlı çifti kiraz mı öldürdü Başkaları da yemiş Yaşlı çifti kiraz mı öldürdü? Başkaları da yemiş
Kene belası bir ilimizde daha can aldı Kene belası bir ilimizde daha can aldı!

13:26
Orta Doğu’da savaş büyüyor İran’da art arda büyük patlamalar
Orta Doğu'da savaş büyüyor! İran'da art arda büyük patlamalar
13:09
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları
12:39
İşte Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
12:19
15 Temmuz’un izleri Marmaris’teki otelde aynen korunuyor
15 Temmuz'un izleri Marmaris'teki otelde aynen korunuyor
12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
11:43
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 13:54:56. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye genelinde dev FETÖ operasyonu: Tam 704 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.