Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu: 4 köy zarar gördü - Son Dakika
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Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu: 4 köy zarar gördü

Süper hücre Tekirdağ\'ı vurdu: 4 köy zarar gördü
14.07.2026 12:25  Güncelleme: 12:30
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu, dört mahallede 35 bin dekarlık alanda ayçiçeği, karpuz ve kanola ekili tarlalara büyük zarar verdi. Çatılar uçtu, ağaç dalları koptu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hasar tespit çalışmalarına başladı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı, dört mahallede adeta felakete yol açtı. Yaklaşık 35 bin dekarlık alanda ayçiçeği, karpuz ve kanola ekili tarlalar büyük zarar gördü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kırsal alanda dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve dolu, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ferhadanlı, Hacıköy, Ahmedikli ve Güveçli Mahallelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı evlerin çatıları uçarken, çok sayıda ağacın dalları koptu. Tarım alanlarında ise dolu nedeniyle büyük çapta zarar oluştu.

Felaketin izleri gün ağarınca ortaya çıktı

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, il ve ilçe müdürlüğü ekipleriyle birlikte zarar gören mahallelerde incelemelerde bulundu. Aksoy, yaklaşık 35 bin dekarlık alanda hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını belirterek, ayçiçeği tarlalarında sağlıklı tespit yapılabilmesi için iki gün bekleneceğini, karpuz ve kanola tarlalarında ise TARSİM ekipleriyle birlikte çalışmalara başlandığını söyledi.

Aksoy, "Dün akşamdan beri İlçe Müdürlüğü ve İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada. Hasar tespit çalışmalarına başladık. Ancak şiddetli dolu nedeniyle çamurlu ve ıslak arazide sağlıklı tespit yapmak mümkün değil. Yaklaşık 35 bin dekarlık alanda dört mahallemiz zarar gördü. Hasar tespitlerini hızlı şekilde Cumhurbaşkanlığımıza bildireceğiz. Hem TARSİM hem de Cumhurbaşkanlığımızdan sağlanacak desteklerle çiftçilerimizin zararını karşılamaya çalışacağız. Çiftçilerimiz TARSİM'e ve ilçe müdürlüklerimize vakit kaybetmeden başvursun" dedi.

"Mart ayından beri emek verdik, hepsi gitti"

Ferhadanlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Kader Filiz ise yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

"4 bin tane çekirdek ektik, hepsi gitti. Ne yapabiliriz, onlara bir çare düşünsünler. Daha Mart ayından beri ekiyoruz, dikiyoruz, suluyoruz. İnşallah bize destek olurlar. Bizden yarısı gitsin, yarısı onlardan gitsin ama bir şey yapılsın. Akşamdan beri üzülüyoruz. Yapacak bir şey yok, Allah'tan geldi şükür diyeceğiz ama üzüntümüz çok büyük. Sadece bostanlarımız değil, gündendilerimiz de gitti."

Başkan Yüceer bölgede inceleme yaptı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de doludan etkilenen mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Hasar gören tarım arazileri ve yerleşim alanlarında incelemelerde bulunan Yüceer, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından zarar gören üreticilere yönelik destek sürecinin başlatılacağını belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu: 4 köy zarar gördü - Son Dakika

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