İsrail, İran'ın kalbini vuracaktı! Son sözü Trump söyledi

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İran ile yaşanan son gerilim sırasında İsrail ordusu çok daha kapsamlı bir saldırı planını son anda rafa kaldırdı.

Times of Israel'in haberine göre, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ömer Tischler, askerlere gönderdiği mesajda İran'a yönelik büyük çaplı bir operasyonun hazırlıklarının tamamlandığını ancak saldırının başlamasına kısa süre kala iptal edildiğini aktardı.

YÜZLERCE HEDEF LİSTEDEYDİ

Tischler'in ifadelerine göre İsrail Hava Kuvvetleri, İran'ın füze saldırılarına karşılık olarak ülke genelindeki yüzlerce hedefe yönelik geniş çaplı bir operasyon planladı. İsrail savaş uçaklarının göreve hazır hale getirildiği ve saldırı brifinglerinin yapıldığı belirtildi.

Ancak operasyonun başlamasına yaklaşık bir saat kala saldırı emri geri çekildi.

TRUMP'IN UYARISI ETKİLİ OLDU İDDİASI

İsrail basınındaki iddialara göre operasyonun iptal edilmesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın gerilimin daha fazla tırmanmaması yönündeki uyarısı etkili oldu. Haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Trump'ın mesajı sonrasında planlanan saldırıyı durdurma kararı aldığı öne sürüldü.

İRAN'IN KALBİ HEDEF ALINACAKTI

Tischler, son çatışmalar sırasında İsrail savaş uçaklarının İran'daki çok sayıda hedefi vurduğunu, hava savunma sistemlerine ağır zarar verdiğini ve rejime bağlı unsurları hedef aldığını belirtti.

İsrail basınına göre iptal edilen operasyonun gerçekleşmesi halinde İran'ın iç bölgelerindeki yüzlerce hedef aynı anda vurulacak, bölgede tansiyon çok daha tehlikeli bir seviyeye yükselecekti.