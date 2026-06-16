MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli - Son Dakika
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MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli

16.06.2026 11:16
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Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapatarak "Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığı ve seçim tarihi için 16 Nisan 2028 Pazar gününü işaret etmesinin ardından, gözler Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’ye çevrilmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Uçum’un açıklamalarına destek verdi.

"ÖNEMLİ OLAN SEÇİMİN ZAMANINDA YAPILMADISIR"

Erken seçim iddialarına ve Mehmet Uçum’un açıklamalarına yönelik net bir değerlendirme yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli, arada bir görüş ayrılığı olmadığını belirterek "Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır" dedi. 

ADAYLIK TARTIŞMALARI 

Farklı isimler üzerinden yürütülen adaylık tartışmalarına da tepki gösteren Bahçeli, "Değişik isimler yeni cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor, onlar üzerinde tartışma yapılıyor. Seçimden önce seçime girilmiş gibi gösteriliyor. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız" sözleriyle Erdoğan'a olan desteğini yineledi.

MEHMET UÇUM NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha aday olabilmesi için yeni bir anayasa değişikliğine gerek olmadığını savunmuştu. Mevcut Anayasa'nın Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesi kararı alınması durumunda buna imkan tanıdığını belirten Uçum, şu hukuki ve sembolik takvimi formüle etmişti: "Meclis'in 9-15 Şubat 2028 tarihleri arasında seçimlerin yenilenmesi kararı alması durumunda, seçimler kanun gereği 16 Nisan 2028 Pazar günü yapılır. 16 Nisan 2017 Referandumunun 11. yıl dönümünde genel seçimlerin yapılması güçlü bir sembolik mana da taşır."

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    şaşırdık mı :)) 0 0 Yanıtla
  • murat özen murat özen:
    Yakında fikir değişir... 0 0 Yanıtla
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