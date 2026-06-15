Yaşı 40, piyasa değeri 50 bin euro! İspanya'ya karşı tek başına şov yaptı - Son Dakika
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Yaşı 40, piyasa değeri 50 bin euro! İspanya'ya karşı tek başına şov yaptı

Yaşı 40, piyasa değeri 50 bin euro! İspanya\'ya karşı tek başına şov yaptı
15.06.2026 21:14
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2026 Dünya Kupası H Grubu ilk maçında İspanya ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. Mercedes - Benz Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi 40 yaşındaki Vozinha, mücadeleyi 7 kurtarışla tamamladı. Portekiz İkinci Ligi'nde oynayan deneyimli eldivenin piyasa değeri 50 bin Euro olarak göze çarptı.

FIFA 2026 Dünya Kupası H Grubu ilk maçında büyük bir sürpriz yaşandı. Turnuvanın mutlak favorilerinden İspanya, Mercedes-Benz Stadyumu’nda oynanan mücadelede Yeşil Burun Adaları engeline takıldı. Sahadan golsüz eşitlikle ayrılan taraflar turnuvaya birer puanla başladı.

İSPANYA, 40'LIK ELDİVENİ GEÇEMEDİ

Maçın mutlak hakimi olan İspanya, 90 dakika boyunca rakip kaleyi abluka altına alsa da Yeşil Burun Adaları'nın savunma duvarını aşamadı. Karşılaşmaya damga vuran isim ise Afrika temsilcisinin 40 yaşındaki deneyimli kalecisi Vozinha oldu.

PİYASA DEĞERİ 50 BİN EURO AMA...

Portekiz İkinci Ligi'nde forma giyen ve piyasa değeri sadece 50 bin Euro olan deneyimli eldiven, kalesinde devleşti. Tam 7 net kurtarışa imza atan Vozinha, İspanyol yıldızlara geçit vermeyerek tarihi puanın mimarı oldu.

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Son Dakika Dünya Kupası Yaşı 40, piyasa değeri 50 bin euro! İspanya'ya karşı tek başına şov yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaşı 40, piyasa değeri 50 bin euro! İspanya'ya karşı tek başına şov yaptı - Son Dakika
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